‘Vaquero’ a un paso del título

El sensacional Emanuel ¨Vaquero¨ Navarrete enfrentará al experimentado colombiano José ¨El General¨ Sanmartín y no duda de su triunfo; mientras su rival asegura que noqueará al mexicano.

“Vaquero” Navarrete (24-1-0, 21 ko’s) y colombiano “El General” Sanmartín (26-4-1, 17 ko’s) van en una eliminatoria de título mundial Supergallo WBA a 12 rounds encabezando una espectacular cartelera que presentará Zanfer en asociación con Uppercut Promociones en la Arena ¨José Sulaiman¨ en Monterrey, Nuevo León y que será transmitida a territorio nacional por la Casa del Boxeo, Azteca 7.

A Navarrete le llega la eliminatoria en el mejor momento, lleva una racha de 19 triunfos consecutivos desde 2012 y en el camino ha superado pruebas complicadas, como sus triunfos sobre Enrique Bernache, Martín Casillas, Dennis Contreras, John Gemino, Glen Porras y Breilor Terán.

¨Me preparé intensamente para ganar, estoy a un paso de ir por título mundial y el sábado saldré con todo, con hambre de campeón y estoy totalmente de mi triunfo¨ dijo el capitalino de 23 años de la empresa Zanfer.

Se caliente la pelea Valladares y Curiel

El regiomontano Daniel “Cejitas” Valladares y su rival el invicto capitalino Adrián “El Gatito” Curiel se calentaron en la rueda de prensa que se llevó a cabo en el Casino Miravalle.

El interesante duelo “Cejitas” Valladares (16-1-0, 10 ko’s) y el invicto capitalino “Gato” Curiel (10-0-0, 3 ko’s) es por el título Mundial Minimosca Plata Juvenil WBC en poder del peleador de Monterrey.

“El Gatito” Curiel ante las preguntas de la prensa dijo que estaba bien preparado para la batalla y que no le dejará trabajo a los jueces, pues quiere terminar pronto el combate a 12 asaltos..

“Me preparé a conciencia, es una oportunidad que no pienso desaprovechar, no le voy a dar trabajo a los jueces, vengo por el campeonato y e lo voy a llevar, sé que ‘El Cejitas’ es un buen boxeador, pero no se ha enfrentado a nadie como yo”, señaló el peleador.

Fotos: Isaac Guerra

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