“Vaquero” Navarrete, a consolidarse en tierra estadunidense

México.- Emanuel "Vaquero" Navarrete, campeón supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), hará su prominente carrera en territorio estadunidense, con algunas peleas en México, afirmó Guillermo Brito, vicepresidente de la Promotora Zanfer.

"A sangre y fuego le ha costado ganar este campeonato y tiene todas las cualidades para su consolidación", expresó Brito, quien inculca los buenos oficios de la disciplina, concentración y entrega en los entrenamientos para alcanzar el título y ahora para que no sea un campeón pasajero.

Luego afirmó que el "Vaquero" ya está considerado el mejor supergallo del mundo libra por libra y que a sus 22 años tiene un futuro prominente y para cumplir con las expectativas deberá llevarse con mucho cuidado.

Haber firmado la pelea contra el ghanés Isaac Dogboe, misma que ganó Emanuel, el 8 de diciembre pasado en Nueva York, para proclamarse campeón, tiene la clausula de dar la primera defensa ante un rival designado por la empresa Top Rank, por lo cual ese combate sería contra el mismo africano.

Para Guillermo Brito no significa mucho problema esa "obligación" con Top Rank, más bien ve beneficios, al decir que "nos va a guiar en la consolidación de la carrera de Emanuel".