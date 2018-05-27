‘Vaquero’ Navarrete quiere brillar en Monterrey

Ciudad de México. Este próximo sábado la Arena “José Sulaimán” de Monterrey, Nuevo León, será el escenario de una espectacular cartelera internacional estelariza por Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, quien dejará sentir su poder ante el colombiano, José ‘General’ Sanmartín, en un choque en peso Supergallo a 12 rounds.

Navarrete (24-1-0, 21 ko’s), con una racha de 19 peleas ganadas en forma consecutiva desde 2012, ha superado a rivales de alto impacto como Enrique Bernache, Jonathan Lecona, Roberto Pucheta, John Gemino, Glenn Porras y Breilon Terán. Sus últimas seis peleas las ha definido dentro de los primeros cinco rounds.

Sanmartín (26-4-1, 17 ko’s) ya fue campeón Fedebol y en agosto de 2015 disputó el campeonato mundial Pluma AMB ante Carlos Zambrano, con quien cayó en una apretada decisión. Nunca ha sido noqueado (tres derrotas por decisión y una por descalificación) y su experiencia ante rivales de primera línea es notable, al haberse enfrentado a ex campeones mundiales y contendientes, como Tomás ‘Gusano’ Rojas, Luis Meléndez, Zambrano, Franklin Manzanilla y Devis Pérez, habiendo combatido en México y Canadá, además de su natal Colombia.

Tanto para Navarrete como para Sanmartín es la gran oportunidad de sus carreras y no la pueden desaprovechar, lo que hace que la pelea vaya a ser un auténtico duelo de emociones garantizadas.

Esta gran gala también incluye el combate por el campeonato mundial Plata Minimosca CMB entre el ídolo local, Daniel ‘Cejitas’ Valladares (16-1-0, 10 ko’s) y el invicto capitalino, Adrián ‘Gato’ Curiel (10-0-0, 3 ko’s).

El Box Azteca Team, con Julio César Chávez, Eduardo Lamazón, Rodolfo Vargas y Carlos ‘El Zar’ Aguilar, estará presente para la transmisión en vivo del evento a toda la república mexicana.

Los boletos tendrán un costo de 300 pesos en ring general y 200 en gradas.

