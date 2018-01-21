‘Vaquero’ Navarrete saca el triunfo con espectacular nocaut

Ciudad de México. Emmanuel ‘Vaquero’ Navarrete demostró por qué es un serio aspirante al título mundial, al vencer con un espectacular nocaut efectivo al 1:37 del segundo round al filipino, Glenn ‘La Roca’ Porras, en combate pactado a diez rounds en peso Supergallo.

Desde el primer asalto Emmanuel dejo en malas condiciones a Porras quien cayó en dos ocasiones, sin embargo pudo ponerse de pie y la campana se encargó de salvarlo.

Para el segundo giro continuó el castigo a dos manos de parte del mexicano, lo presionó con todo, hasta llevarlo a la zona de cable y depositarlo en la lona de fea forma con un brutal cruzado de mano izquierda, quedando en malas condiciones y desatando la euforia de los presentes.

“Estamos listos para la oportunidad titular cuando mi empresa Zanfer me diga estaremos más que puestos”, dijo Navarrete.