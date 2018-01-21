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Fútbol

‘Vaquero’ Navarrete saca el triunfo con espectacular nocaut

El pugilista mexicano fue muy superior al filipino Glenn ‘La Roca’ Porras y lo venció de forma increíble

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|Pablo Lozano

Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México. Emmanuel ‘Vaquero’ Navarrete demostró por qué es un serio aspirante al título mundial, al vencer con un espectacular nocaut efectivo al 1:37 del segundo round al filipino, Glenn ‘La Roca’ Porras, en combate pactado a diez rounds en peso Supergallo.

Desde el primer asalto Emmanuel dejo en malas condiciones a Porras quien cayó en dos ocasiones, sin embargo pudo ponerse de pie y la campana se encargó de salvarlo.

Para el segundo giro continuó el castigo a dos manos de parte del mexicano, lo presionó con todo, hasta llevarlo a la zona de cable y depositarlo en la lona de fea forma con un brutal cruzado de mano izquierda, quedando en malas condiciones y desatando la euforia de los presentes.

“Estamos listos para la oportunidad titular cuando mi empresa Zanfer me diga estaremos más que puestos”, dijo Navarrete.

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Ciudad de México, 20 de enero de 2018. Emanuel “Vaquero” Navarrete y Glen “The Rock” Porras, durante la función de boxeo de Promociones Zanfer celebrada en el Sindicato de Trabajadores del Metro. Foto: Imago7/Marcos Domínguez|Marcos Dominguez

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