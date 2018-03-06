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Fútbol

‘Vaquero’ Navarrete va por otro nocaut

El boxeador mexicano Emmanuel Navarrete tendrá su segunda pelea del año este sábado, cuando enfrente al venezolano Breilor Terán

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Escrito por: Azteca Deportes

México. El boxeador mexicano Emmanuel Navarrete tendrá su segunda pelea del año este sábado, cuando enfrente al venezolano Breilor Terán en busca de dar un paso más rumbo a la ansiada oportunidad titular.

El "Vaquero" Navarrete se medirá con el "Zulianito de Oro" en el Gimnasio del Sindicato de Trabajadores del Metro en la capital del país, duelo que será a 10 rounds en la división de los supergallos.

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Con récord de 23-1, 20 por la vía rápida, Navarrete busca el triunfo 19 de forma consecutiva ante un experimentado rival (22-15-1, 15 KOs) que el año pasado opuso resistencia ante el favorito Julio "Pollito" Ceja, en Chetumal.

Navarrete peleó apenas el pasado 20 de enero en el mismo escenario capitalino y dio cuenta del filipino Glenn Porras en apenas dos rounds, su sexto nocaut en fila, y de mantener el paso ganador se perfila a una oportunidad titular.
Por si te interesa: La pelea entre ‘Canelo’ y ‘GGG’ sigue en pie

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