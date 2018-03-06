‘Vaquero’ Navarrete va por otro nocaut
El boxeador mexicano Emmanuel Navarrete tendrá su segunda pelea del año este sábado, cuando enfrente al venezolano Breilor Terán
México. El boxeador mexicano Emmanuel Navarrete tendrá su segunda pelea del año este sábado, cuando enfrente al venezolano Breilor Terán en busca de dar un paso más rumbo a la ansiada oportunidad titular.
El "Vaquero" Navarrete se medirá con el "Zulianito de Oro" en el Gimnasio del Sindicato de Trabajadores del Metro en la capital del país, duelo que será a 10 rounds en la división de los supergallos.
Con récord de 23-1, 20 por la vía rápida, Navarrete busca el triunfo 19 de forma consecutiva ante un experimentado rival (22-15-1, 15 KOs) que el año pasado opuso resistencia ante el favorito Julio "Pollito" Ceja, en Chetumal.
Navarrete peleó apenas el pasado 20 de enero en el mismo escenario capitalino y dio cuenta del filipino Glenn Porras en apenas dos rounds, su sexto nocaut en fila, y de mantener el paso ganador se perfila a una oportunidad titular.
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