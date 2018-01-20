‘Vaquero’ Navarrete vs Porras; México vs Filipinas

Ciudad de México, a 19 de enero de 2018.- Este sábado a partir de las 10:30 de la noche por Azteca 7, llegará la gran función ‘Guerreros en Combate’ a través de Box Azteca, la cual encabezará el clasificado mundial Emmanuel “Vaquero” Navarrete al enfrentar al peligroso filipino Glenn “La Roca” Porras desde la Ciudad de México.

Vive de la mano del mejor equipo de narradores y especialistas del Box Azteca Team Carlos Alberto Aguilar, Rodolfo Vargas y Eduardo Lamazón, que seguirán sorprendiéndonos con su sello inigualable cobijados por los grandes especialistas, el triple campeón mundial Marco Antonio Barrera y el gran campeón mexicano Julio César Chávez, una mancuerna única que te llevará de la mano en los mejores encuentros boxísticos.

Emanuel Navarrete tuvo un gran 2017 donde obtuvo cinco triunfos en igual número de nocauts, récord que en el 2017 lo convirtió en uno de los prospectos más sólidos. Este año Zanfer lo tiene proyectado para que dispute el cinturón del mundo.

La pelea entre el alto clasificado mundial ¨Vaquero¨ Navarrete (22-1, 19 kos) y ¨La Roca¨ Porras (31-6, 19 kos) está pactada en peso Supergallo a diez rounds y será un choque emocionante, solo el enfrentamiento entre un mexicano y filipino es garantía de espectáculo.

El filipino actualmente es el campeón de Asia, de guardia zurda y pondrá en riesgo la tercera posición mundial que ocupa el ¨Vaquero¨ en las listas de la CMB.

No te pierdas las transmisiones de Box Azteca, que este 2018 seguirá transmitido las mejores peleas y a los más destacados pugilistas, todo de la mano de la máxima promotora del país: Zanfer Promociones y del inigualable equipo de narradores y especialistas del Box Azteca Team.

¡HAY TIRO!

EN LA CASA DEL BOXEO

por Azteca 7

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