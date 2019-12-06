‘Vaquero’ Navarrete y Francisco Horta dan el peso

Lo habitual en el pugilismo actual es que un campeón del mundo realice una o dos defensas por año, no así para Emanuel Navarrete, quien hará la cuarta exposición del cetro supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en apenas siete meses.

Será este sábado en el Auditorio GNP de esta ciudad en donde el “Vaquero” Navarrete dará oportunidad a Francisco “Panchito” Horta, duelo con olor a nocaut y representa la primera oportunidad titular para el de Campeche.

Fue el 8 de diciembre del año pasado cuando Navarrete destronó al ghanés Isaac Dogboe para hacer realidad su sueño, pero dicen que los títulos son para exponerse y el de San Juan Zitlaltepec, Estado de México, lo ha demostrado con hechos.

El 11 de mayo dio revancha a Dogboe, el 17 de agosto a Francisco de Vaca y el 14 de septiembre al filipino Juan Miguel Elorde, a quienes noqueó para seguir en el trono, pero va por una defensa más para cerrar un año inolvidable.

Con récord de 29-1, 25 por la vía del nocaut, el campeón tuvo una buena preparación, al menos tres semanas en el Centro Ceremonial Otomí, pero luego de todo el sacrificio busca desquite y Horta está advertido de que será noqueado.

“Panchito” Horta (20-3-1, 10 KOs), por su parte, quiere que su nombre de conozca en todo el mundo y ser quien impida a Navarrete cumplir su primer año como campeón, por lo que saldrá decidido a todo en busca de la sorpresa.

La velada de corte internacional será coestelarizada por el filipino Jerwin Ancajas (31-1-2, 21 KOs), quien expondrá el cetro supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) con el chileno Miguel “Aguja” González (31-2, 8 KOs), en un duelo de pronóstico reservado.

Otra pelea de la cartelera será de corte femenil entre la ex campeona mundial Silvia “Guerrerita” Torres (20-1-2, 7 KOs) y la local Gabriela “Bonita” Sánchez (6-3), quienes buscan reencontrarse con la victoria a ocho rounds en minimosca y encaminarse a una pelea importante en sus carreras.

También estarán en colombiano Miguel Marriaga contra Alfredo Mejía, a ocho giros en pluma; Irving Turrubiates con Edwin Palomares, en el mismo peso; y en superligero José Antonio “Mozo” Rodríguez ante Carlos Adán Morales.

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