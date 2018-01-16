‘Vaquero’ Navarrete y otra batalla México vs Filipinas

Ciudad de México. Emmanuel ‘Vaquero’ Navarrete, uno de los prospectos más sólidos de Zanfer, tendrá su primer pelea estelar, pero está arriesgando los planes de disputar este 2018 un título del mundo, cuando enfrente este sábado al peligroso filipino, Glenn ‘La Roca’ Porras, en el gimnasio del Sindicato de Trabajadores del Metro en la CDMX.

La pelea entre el alto clasificado mundial ‘Vaquero’ Navarrete (22-1, 19 kos) y ¨La Roca¨ Porras (31-6, 19 kos), está pactado en peso Supergallo a diez rounds. El Filipino es de guardia zurda y es el campeón de Asia y pondrá en riesgo la tercera posición mundial que ocupa el ‘Vaquero’ en las listas de la WBA.

Navarrete vs Porras será un choque emocionante solo el enfrentamiento entre un mexicano y filipino es garantía de espectáculo. Emanuel Navarrete tuvo un gran 2017 donde obtuvo cinco triunfos en igual número de nocauts y este año Zanfer lo tiene proyectado para que dispute el cinturón del mundo.

