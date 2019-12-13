Vaquero Navarrete y su ascenso a la gloria del boxeo

Emanuel “Vaquero” Navarrete subió al ring del Madison Square Garden el 8 de diciembre del 2018, para derrotar al campeón invicto Isaac Dogboe. Un resultado inesperado porque Navarrete estaba prácticamente desahuciado por la prensa especializada y las casas de apuestas. Aquella noche en Nueva York, Emanuel boxeó con una pasión tan convincente que se llevó la victoria por decisión unánime.

El “Vaquero” se había convertido en campeón del mundo. Mientras México presumía un monarca más entre sus filas, el ex campeón, no titubeó para solicitar la revancha inmediata. Cinco meses después llegó el segundo capítulo con sede en Tucson, Arizona. El resultado fue prácticamente el mismo. El “Vaquero” dominó todo el combate gracias a su alcance superior y a su ritmo de pelea indescifrable. El cinturón en el cuerpo de Navarrete no había sido casualidad o descuido. Quedó demostrado, en el round número once, que el hijo pródigo de Zumpango era más que digno de portar el título supergallo de la Organización Mundial de Boxeo.

La confirmación del rango de campeón atrajo varios retadores al establo de “Los Vaqueros”, en San Juan Zitlaltepec. El primero fue el michoacano invicto Francisco de Vaca, quien cayó noqueado en Los Angeles, apenas en el tercer round. Segunda defensa exitosa para el “Vaquero”. El siguiente desafío viajó de Filipinas a Las Vegas. Juan Miguel Elorde, nieto del mítico boxeador “Flash” Elorde puso el apellido sobre la mesa para hacerse del cinturón de la OMB. Pero no pudo aguantarle cuatro rounds al campeón. Tercera defensa para Emanuel Navarrete. Las últimas 4 peleas del “Vaquero” habían sucedido en Estados Unidos, fue su primera gira fuera de México. Para el cierre de año el equipo tenía en mente regresar a territorio Azteca. La ciudad de Puebla fue elegida como sede para un duelo de mexicanos. Francisco Horta levantó la mano para contender por el título en manos de Navarrete.

El intento del campechano terminó en el cuarto round. Esa noche del 7 de diciembre del 2019, Emanuel “Vaquero” Navarrete consiguió su cuarta defensa en un año. Además, cosechó 5 victorias en peleas titulares en 364 días. Una hazaña que acerca al vaquero a la prestigiosa lista de los mejores libra por libra. En un año vimos la transformación de una promesa en realidad. En el futuro de Navarrete puede haber tantas defensas como rivales sigan apareciendo.

¿Qué viene para el “Vaquero” Navarrete? Se ha mencionado, en más de una ocasión, el nombre de Luis “Pantera” Nery como posible rival de Emanuel. Nery es un excampeón mundial invicto, sus únicas derrotas han sido contra la báscula al no poder marcar 118 libras. Navarrete defiende el título de la categoría inmediata superior, supergallo, que marca como límite 122 libras. Una defensa de Navarrete contra Nery sería un platillo “gourmet” para cualquier cartelera alrededor del mundo.