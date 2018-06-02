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Fútbol

‘Vaquero’, obligado a vencer al ‘General’

Emanuel Navarrete no tuvo problemas en la báscula

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Escrito por: Azteca Deportes

Monterrey, Nuevo León.- Obligado al triunfo, el boxeador mexicano Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete tendrá un duro combate este sábado ante el colombiano José Sanmartín, consciente de que si gana podría tener su oportunidad al título.

El “Vaquero” Navarrete y el “General” Sanmartín cumplieron en la báscula para la pelea eliminatoria, pues el ganador disputará el título supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que ostenta el estadounidense Daniel Román.

El pugilista mexicano marcó 122 libras, el límite de la división, mientras que Sanmartín lo hizo en 121.6 libras, en condiciones de enfrentarse en la Arena José Sulaimán.

Con una racha de 19 victorias en fila, el “Vaquero” (24-1-0, 21 KOs) está cerca de la oportunidad deseada, confiado en su preparación y listo para demostrar en el ring que tiene condiciones para pelear por un cetro mundial.

El “General” Sanmartín (26-4-1, 17 KOs), por su parte, espera poner de manifiesto su experiencia para quedarse con la victoria y el boleto a la pelea titular; este sábado el réferi será Rafael Ramos, de Texas, y los jueces los panameños Gustavo Padilla, Octavio Rodríguez y Víctor Simmons.

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