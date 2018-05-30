‘Vaquero’ y ‘Cejitas’ ya preparan sus armas

Ciudad de México. Los protagonistas de los combates estelar y de respaldo ya están en gran forma para sus respectivos compromisos de este sábado en la Arena "José Sulaimán" en Monterrey, Nuevo León.

Emanuel “Vaquero” Navarrete (24-1-0, 21 ko’s) se enfrentará al colombiano, José “El General” Sanmartín (26-4-1, 17 ko’s), por un título de peso Supergallo de la AMB.

A Navarrete le llega una oportunidad en el mejor momento y se presentará a este compromiso con una racha de 19 triunfos consecutivos desde 2012 y en el camino ha superado pruebas complicadas, como sus triunfos sobre Enrique Bernache, Martín Casillas, Dennis Contreras, John Gemino, Glen Porras y Breilor Terán.

Sanmartin, por su parte, es una de las máximas referencias del boxeo colombiano hoy en día, ya ha sido campeón Fedebol y ya disputó un campeonato del mundo, el Pluma de la AMB, pero se quedó corto al perder por puntos ante Carlos Zambrano.

Será una pelea muy disputada y de gran exigencia para ambos, por lo que la condición física y la resistencia podrían ser los factores que inclinen la balanza.

De pronóstico reservado el respaldo

Pero ojo, la pelea que podría robarse la noche es la principal de respaldo, a 10 rounds en peso Minimosca, entre el espectacular prospecto regio y campeón mundial Plata Minimosca WBC, Daniel “Cejitas” Valladares (16-1-0, 10 ko’s), quien se enfrentará al invicto capitalino, y muy técnico en su boxeo, Adrián “Gato” Curiel (10-0-0, 3 ko’s), en una defensa peligrosa de su cinturón.

Es una pelea donde los estilos de Valladares y Curiel son semejantes; ambos son muy agresivos, lanzan largas combinaciones y gustan del intercambio en corto de golpes, aguantan y tiene una pega respetable.

La pelea no tiene un favorito claro, pero ambas esquinas tienen la confianza y seguridad de que su pupilo tendrá el talento y la capacidad para resolver cualquier problema arriba del ring y salir adelante.