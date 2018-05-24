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Fútbol

‘Vaquero’ y ‘General’, por título mundial en Monterrey

Este sábado, la batalla México vs Colombia sacará chispas en la Sultana del Norte

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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México. El sábado 2 de junio en la Arena José Sulaimán de Monterrey, Nuevo León, se llevará a cabo la pelea de campeonato mundial de peso Supergallo versión AMB, entre el peleador mexicano, Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, y el colombiano, José ‘General’ Sanmartín.

Navarrete (24-1-0, 21 ko’s) se presenta a disputar su ansiada oportunidad con una racha de 19 peleas ganadas en forma consecutiva desde 2012. Ha superado a rivales de alto impacto como Enrique Bernache, Jonathan Lecona, Roberto Pucheta, John Gemino, Glenn Porras y Breilon Terán. Sus últimas seis peleas las ha definido dentro de los primeros cinco rounds.

Sanmartín (26-4-1, 17 ko’s) ya fue campeón Fedebol y en agosto de 2015 disputó el campeonato mundial Pluma AMB ante Carlos Zambrano, con quien cayó en una apretada decisión. Nunca ha sido noqueado (tres derrotas por decisión y una por descalificación) y su experiencia ante rivales de primera línea es notable, al haberse enfrentado a ex campeones mundiales y contendientes, como Tomás “Gusano” Rojas, Luis Meléndez, Zambrano, Franklin Manzanilla y Devis Pérez, habiendo combatido en México y Canadá, además de su natal Colombia.

Tanto para Navarrete como para Sanmartín es la gran oportunidad de sus carreras y no la pueden desaprovechar, lo que hace que la pelea vaya a ser un auténtico duelo de emociones garantizadas.

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