Ya estoy aquí, ganaré de nuevo: Luis Nery

Japón. El campeón mundial Gallo WBC el mexicano Luis ¨Pantera¨ Nery reiteró que noqueará al japonés Shinsuke Yamanaka de nuevo en el combate de revancha programado para el próximo jueves 1 de marzo en Tokio, Japón.

El segundo combate Nery (25-0, 19 kos) y Yamanaka (27-1-2, 19 kos) se efectuará en el Estadio de Sumo en el barrio de Kokugikan de Tokio, Japón.

¨Pantera¨ derrotó por nocaut en el cuarto asalto el pasado 15 de agosto en Kyoto, Japón a Yamanaka de 35 años para arrebatarle el cinturón Gallo en una hazaña, pero luego resultó positivo en una prueba por consumo de carne contaminada y el WBC ordenó una revancha directa con el ex monarca japonés.

¨La revancha se la merece por lo que hizo Yamanaka como campeón, pero ahora es mi tiempo, lo demostraré que no fue casualidad que le gane, aquí estamos de nuevo en su casa y lo noquearé, no sé si en el primer o último round, pero ganaré por nocaut¨ aseveró el tijuanense de 23 años en un entrenamiento que ofreció hoy a los medios japoneses en el gimnasio Teiken en Tokio, Japón.

Nery de la empresa Zanfer de Fernando Beltrán se vio poderoso y explosivo en su sesión de entrenamientos y que impresionó a los periodistas nipones, quienes insistieron mucho en preguntar lo del dopaje.

¨Soy un peleador limpio, sano, nunca he hecho trampa, en México no hay un control sanitario estricto de la carne, pero en esta preparación todos mis alimentos los adquirí en San Diego, California y además orgánicos¨ explicó el de Tijuana y agregó:

¨Vengo a limpiar mi nombre, que erróneamente mancharon por el supuesto doping, es de honor para mi y ganaré cueste lo que cueste y de forma convincente, no lo duden¨ dijo Nery a los medios y estuvo acompañado por su entrenador Ismael Ramírez y su representante Guillermo Brito Jr.

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