Ya hay oficiales para Berchelt vs Barros

Ciudad de México. El Consejo Mundial de Boxeo designó este día a los oficiales que actuarán en la pelea de título mundial Superpluma entre el monarca mexicano, Miguel “Alacrán” Berchelt, y su retador argentino, Jonathan Barros, programada para el sábado 23 de junio en Mérida, Yucatán.

De acuerdo con un comunicado del CMB, girado por instrucción de su presidente, Mauricio Sulaiman, se da a conocer a toda la lista de oficiales que sancionarán la pelea en que Berchelt se medirá con el ex monarca sudamericano, con la diadema del nacido en Cancún en juego, el 23 de junio en el Polifórum Zamná de la blanca Mérida.

El réferi de la contienda Berchelt-Barros será al canadiense Michael Griffin. Dos estadounidenses, Stephen Blea, originario de Colorado, y Gerard Ritter, de Oklahoma, y el curazoleño, Harold Lauren, forman la tercia de jueces que tendrán a su cargo las tarjetas para ese pleito, que se transmitirá en las plataformas de Azteca Deportes y Azteca 7, la Casa del Boxeo.

Dos supervisores representantes del Consejo Mundial de Boxeo estarán en la velada: Avel González y Bismarck Morales, ambos del estado de Florida.