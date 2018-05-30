logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Ya hay oficiales para Berchelt vs Barros

El Consejo Mundial de Boxeo dio a conocer a los jueces y réferi que estarán en el combate entre Miguel “Alacrán” Berchelt y Jonathan Barros

KAL|0_lq7ovgid

Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México. El Consejo Mundial de Boxeo designó este día a los oficiales que actuarán en la pelea de título mundial Superpluma entre el monarca mexicano, Miguel “Alacrán” Berchelt, y su retador argentino, Jonathan Barros, programada para el sábado 23 de junio en Mérida, Yucatán.

De acuerdo con un comunicado del CMB, girado por instrucción de su presidente, Mauricio Sulaiman, se da a conocer a toda la lista de oficiales que sancionarán la pelea en que Berchelt se medirá con el ex monarca sudamericano, con la diadema del nacido en Cancún en juego, el 23 de junio en el Polifórum Zamná de la blanca Mérida.

El réferi de la contienda Berchelt-Barros será al canadiense Michael Griffin. Dos estadounidenses, Stephen Blea, originario de Colorado, y Gerard Ritter, de Oklahoma, y el curazoleño, Harold Lauren, forman la tercia de jueces que tendrán a su cargo las tarjetas para ese pleito, que se transmitirá en las plataformas de Azteca Deportes y Azteca 7, la Casa del Boxeo.

Dos supervisores representantes del Consejo Mundial de Boxeo estarán en la velada: Avel González y Bismarck Morales, ambos del estado de Florida.

KAL|0_spfybfis

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP