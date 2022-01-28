Pollo Aguilar y Ricardo Bañuelos, en peso para su pelea

La primera pelea de Omar Pollo Aguilar en este 2022 es inminente y será ante el también mexicano Ricardo Bañuelos, pugilista que tomó el duelo y logró dar sin problemas el peso, en la ceremonia realizada este viernes al mediodía, en un hotel de la ciudad de Mérida, en donde será la reyerta.

El Pollo Aguilar, que es conocido y ha saltado a la fama por su récord y el número de nocauts que registra, también detuvo la báscula a su favor, para hacer oficial el duelo en que salta como favorito.

Pollo Aguilar, trabajó por dar el peso

El boxeador oriundo de Ensenada, Baja California, Omar Pollo Aguilar, llegó el miércoles a Mérida, y en su estancia en esta tranquila ciudad, trabajó con su esquina para cortar el peso, según mostró el propio boxeador en sus redes sociales, en donde compartió hasta el uso de una especie de cobija para ayudarlo a bajar.

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Aguilar y Bañuelos dieron el peso

En la ceremonia que se celebró este viernes, primero subió a la báscula el ponchador Pollo Aguilar, registrando 68 kilos, librando así el primero de los obstáculos para este duelo; además mostró un físico trabajado, como tal vez nunca se le había visto.

En segunda instancia, subió el mexicano Ricardo Bañuelos, quien en su turno con la romana, registró 67.700 kg, para superar el primero de los desafíos.

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Pollo Aguilar, a agrandar su distinguida carrera

El boxeador del norte del país, Omar Pollo Aguilar, presume de una gran trayectoria a su corta edad. Con tan solo 22 años de edad, Aguilar tiene en su registro 22 peleas en el boxeo de pago, en las que ha logrado noquear a 21 de sus rivales.

Muchas de estas peleas además han terminado en el primer asalto, por lo que el Pollo Aguilar es tomado por muchos analistas, boxeadores y ex boxeadores, como uno de los grandes prospectos de este deporte.

Ante Bañuelos, será una oportunidad más de mostrar sus capacidades en el ring, por lo que los reflectores los tendrá en el duelo que podrás seguir por Azteca Siete, aztecaportes.com y nuestra App, este sábado 29 de enero a las 10:30 PM.