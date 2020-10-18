VIDEO: ¡De Campeón a Campeón! El emotivo mensaje de Tyson Fury a Teófimo López

El boxeador británico, Tyson Fury no se pudo resistir y le hizo llegar por medio de redes sociales un emotivo mensaje al recien campeón de la FIB, AMB y OMB de peso ligero, Teófimo López, quien consiguió estos cinturones tras vencer de forma unánime al ucraniano, Lomachenko.

Fury entiende perfectamente el sentimiento del hondureño ya que en su momento también se coronó como monarca de la WBA, IBF, WBO e IBO.