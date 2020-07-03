Alistan billete de lotería de Julio César Chávez
El billete de la lotería es dedicado al gran campeón mexicano, en el marco de su cumpleaños 58.
Por su cumpleaños 58, el gran campeón mexicano Julio César Chávez tendrá un billete de la lotería, que luce la imagen del ex pugilista y ahora analista en el Box Azteca Team.
Como había adelantado el Consejo Mundial de Boxeo, este billete de lotería será distribuido a manera de edición especial y tiene además detalles del propio organismo verde y oro.
Los cachitos tendrán un costo de 20 pesos y repartirán 24 millones de pesos en el sorteo del próximo 12 de julio, día en el que la estrella del pugilismo cumple 58 años de edad.
Pese a su veteranía, Chávez muestra ocasionalmente en redes sociales que aún tiene mucha calidad en sus puños y en su cuerpo, cuando golpea el costal.
Recientemente tuvo un encuentro de exhibición junto al también ex boxeador y campeón Jorge “Travieso” Arce.