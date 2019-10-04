¡Boxeadores profesionales en Juegos Olímpicos!
La polémica se encendío luego que el Comité Olímpico Internacional aceptara boxeadores profesionales en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.
La polémica se ha desatado con la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de aceptar boxeadores profesionales en los próximos juegos de Tokyo 2020.
Sería muy atractivo ver a los grandes campeones mundiales en unos juegos, pero realmente es poco factible y no por el interés de estos en participar, pero su vida como profesionales ya no se los permite.
Los compromisos, contratos y defensas en el caso de los campeones lo hace prácticamente imposible, el estilo, la forma de puntuar, o ganar un combate es totalmente diferente.
Un profesional tiene planes de trabajo de 2 o 3 meses para cumplir con el límite de su división, un boxeador olímpico tiene que mantener durante toda una competencia el peso todos los días.
Los profesionales de elite están acostumbrados a combates de 10 y 12 rounds, mientras que los amateurs tienen combates de 3 por lo cual las estrategias se plantean de manera totalmente diferente.
Son dos boxeos totalmente ajenos en muchos sentidos, por lo que es casi imposible que podamos ver a los grandes campeones mundiales del profesionalismo en los próximos de Tokyo, pero seguramente si habrá profesionales que no han logrado destacar buscando pelear por una medalla.
Información de René Romero.