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¡Boxeadores profesionales en Juegos Olímpicos!

La polémica se encendío luego que el Comité Olímpico Internacional aceptara boxeadores profesionales en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

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Escrito por: Azteca Deportes

La polémica se ha desatado con la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de aceptar boxeadores profesionales en los próximos juegos de Tokyo 2020.

Sería muy atractivo ver a los grandes campeones mundiales en unos juegos, pero realmente es poco factible y no por el interés de estos en participar, pero su vida como profesionales ya no se los permite.

Los compromisos, contratos y defensas en el caso de los campeones lo hace prácticamente imposible, el estilo, la forma de puntuar, o ganar un combate es totalmente diferente.

Un profesional tiene planes de trabajo de 2 o 3 meses para cumplir con el límite de su división, un boxeador olímpico tiene que mantener durante toda una competencia el peso todos los días.

Los profesionales de elite están acostumbrados a combates de 10 y 12 rounds, mientras que los amateurs tienen combates de 3 por lo cual las estrategias se plantean de manera totalmente diferente.

Son dos boxeos totalmente ajenos en muchos sentidos, por lo que es casi imposible que podamos ver a los grandes campeones mundiales del profesionalismo en los próximos de Tokyo, pero seguramente si habrá profesionales que no han logrado destacar buscando pelear por una medalla.

Información de René Romero.

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