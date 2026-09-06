Ganaba 1 millón a la semana en la Premier, pero se declaró en bancarrota en 2011 y tuvo que jugar hasta los 44 años

La English Premier League se ha caracterizado por ser una de las Ligas que más ingresos económicos generan temporada tras temporada, por lo que la mayoría de los futbolistas que se desempeñan aquí cuentan con ostentosos sueldos que generan ganancias económicas en cada uno de ellos.

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Uno de estos jugadores, que en su momento fue millonario, es Brad Friedel, guardameta que formó parte de la Selección de los Estados Unidos y que pasó de ganar 1 millón a la semana a declararse en bancarrota en el 2011 y jugar hasta los 44 años de edad para solventar sus deudas.

¿Qué pasó con Brad Friedel y por qué quedó en ruina pese a jugar en la Premier?

Friedel es considerado uno de los mejores porteros en la historia de los Estados Unidos gracias a los equipos que defendió en su carrera, destacando escuadras de la Premier League como el Liverpool, el Aston Villa y el Tottenham, cada uno histórico de la primera división inglesa.

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O goleiro americano Brad Friedel jogou 31 vezes pelo Liverpool e foi o goleiro titular do clube durante boa parte da temporada 1997-98.



Friedel chegou aos Reds vindo do Columbus Crew, da MLS, em dezembro de 1997. pic.twitter.com/Yk3rlyiKIr — Pedro Rondon (@usasupersoccer) August 29, 2026

De hecho, en su mejor etapa en la Premier registraba un sueldo semanal de alrededor de 50,000 euros; es decir, cerca de 1 millón de pesos mexicanos. Tristemente para su causa, un par de malas decisiones hicieron que se declarara en bancarrota en el año 2011.

¿Qué decisiones llevaron al portero de la Premier League a bancarrota?

La principal causa de su ruina derivó de la inversión de gran parte de su patrimonio en la fundación de un complejo deportivo en Ohio llamado Premier Soccer Academies en 2007, mismo que no tuvo el éxito esperado y que pasó de ofrecer becas a jóvenes promesas a quitarle gran parte de su dinero.

Dos años después, en 2009, el portero de la Premier sufrió distintas demandas a través de su complejo deportivo, por lo que en 2011 fue declarado en bancarrota aún cuando era parte del Aston Villa de Inglaterra, por lo que Friedel se vio obligado a jugar como profesional hasta los 44 años de edad para solventar sus deudas.