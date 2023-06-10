Jugador proveniente del AC Milan jugará con el Real Madrid

Brahim Díaz, de 23 años, regresa a las filas del Real Madrid después de tres temporadas jugando con el equipo italiano AC Milan, así lo anunció hoy la escuadra madridista

El jugador español fichó por el Real Madrid en enero de 2019, procedente del Manchester City, cantera en la que se formó tras salir de las categorías inferiores del equipo de Málaga en 2014.

Con el conjunto dirigido por el italiano Carlo Ancelotti disputó 21 encuentros (599 minutos) en una temporada y media en las que marcó dos goles, repartió tres asistencias y ganó LaLiga 2019-20 y la Supercopa de España 2020.

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En septiembre de 2020 se marchó una temporada cedido al AC Milan, donde fue ganando protagonismo y el club italiano amplió su cesión dos temporadas más.

Brahim Díaz, campeón de la Serie A con AC Milan en 2022

Dos temporadas en la que jugó 124 partidos marcando 18 goles y dando 15 asistencias y en las que además ganó la Serie A en 2022 y esta campaña llego a las semifinales de la Champions League.

Tres años en los que el Real Madrid destacó en el comunicado oficial de su vuelta que se convirtió "en un jugador fundamental del histórico equipo italiano".

Además de anunciar su retorno a la disciplina blanca, el Real Madrid comunicó que Brahim amplió su contrato dos temporadas más, hasta 2027.

Así, se convierte en el segundo jugador que vuelve al conjunto blanco después de que el viernes se anunciase el retorno del lateral izquierdo Fran García.

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Por otro lado, es la tercera incorporación del Real Madrid para la próxima temporada, aunque la primera de ellas, el inglés Jude Bellingham, aún no haya sido oficializado por el conjunto blanco y sí por el Borussia Dortmund, que el pasado miércoles anunció el traspaso a cambio de 103 millones de euros fijos más un 30 % en variables.

Brahím Díaz será presentado el próximo martes 13 de junio en la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas.