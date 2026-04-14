Hacía piñatas en Tijuana, hoy es una leyenda de la UFC; esta es la historia de Brandon Moreno

La evolución que algunos atletas mexicanos han tenido desde su niñez hasta ahora sirve de ejemplo para que muchas personas no se despidan de sus sueños a corto, mediano y largo plazo. Un ejemplo de lo anterior es Brandon Moreno, que pasó de vender piñatas a ser campeón de la UFC.

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Para poner un poco de contexto, vale decir que Brandon Moreno es uno de los mexicanos más exitosos en la historia de la UFC. Y si bien actualmente no pasa por el mejor de sus momentos, la realidad es que, hace algunos años, era considerado uno de los mejores de su rama.

Brandon Moreno, de vender piñatas a ser campeón de la UFC

Nacido el 7 de diciembre de 1993 en Tijuana Baja California, la infancia de Brandon Moreno derivó de una familia de clase media baja mexicana, misma que era propietaria de un negocio de piñatas. Fue ahí cuando el mexicano entendió la importancia de la unión familiar y del trabajo, el cual hacía con el resto de sus seres queridos.

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A la edad de 12 años Brandon comenzó a entrenar artes marciales, mismas que lo acompañaron durante su etapa de preparatoria y universidad. En su adolescencia, además, fue chalán de su padre en los distintos negocios que tenía, destacando el adorno de los palos que hacía para las piñatas. Dos décadas después, parece que todo rindió frutos para él y su familia.

¿Cuál es la fortuna de Brandon Moreno?

De acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, Brandon Moreno tiene un capital que asciende al millón de dólares; es decir, poco menos de 20 millones de pesos mexicanos. Esto se debe a la cantidad de peleas que ha tenido, destacando la que protagonizó hace un tiempo con Deiveson Figueiredo.

Es así como el mexicano demuestra que, a base de constancia, disciplina y responsabilidad, logró pasar de una infancia un tanto difícil a convertirse en uno de los campeones más populares que la UFC ha tenido en los últimos años tanto a nivel nacional como en el apartado internacional.