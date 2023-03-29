Prensa alemana asegura que equipo de la Bundesliga busca delantero mexicano

Otro futbolista mexicano podría arriba al Viejo Continente. De acuerdo con la prensa alemana, Brandon Vázquez estaría en el mira de un equipo de la Bundesliga para la próxima temporada, incluso ya habrían viajado a Estados Unidos para verlo.

El delantero del FC Cincinnati ha levantado el interés del Borussia Mönchengladbach, donde el entrenador del conjunto teutón, Roland Virkus, habría visitado a territorio norteamericano para observarlo y determinar si entra en planes del equipo para el siguiente año futbolistico, así lo confirmó el periodista Marlon Irlbacher.

Entrevista de Ricardo Peláez con David Medrano | Los Protagonistas

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Esto tendría que suceder para que llegara Brandon Vázquez al Borussia Mönchengladbach

Asismismo, el periodista teutón aseguró que para que el fichaje del atacante mexicanoamericano pueda ser una realidad Marcus Thuram, ariete del Borussia tendría que salir del equipo. Y esto podría suceder ya que varios equipos europeos lo han buscado.

Entre ellos se encuentra el Newcastle United y el Barcelona, aunque el último podría alejarse ya que salió información de que Pierre Emerick Aubameyang estaría en la orbita de los culés y volvería de forma gratuíta. Por su parte los ingleses, buscarían ofrecerle un sueldo con varios ceros, para así poder hacerse de los servicios del francés.

Brandon Vázquez estuvo en la mira de las Chivas

No es ninguna mentira que las Chivas están buscando un centro delantero, pues su hombre clave en dicha posición, José Juan Macías tiene casi 10 meses sin jugar, y estará otros más fuera de circulación por una lesión en la rodilla.

Entre los candidatos para suplir su baja estuvo Vázquez, incluso Ricardo Peláez confirmó el interés por él en entrevista con David Medrano, pero de acuerdo a distintos reportes, el futbolista habría rechazado la oferta del Rebaño Sagrado y habría preferido quedarse en la MLS.

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Además, el atacante, de padres mexicanos estaría buscando seguir siendo llamado a la Selección de los Estados Unidos, pues con nuestro país no ha tenido oportunidad, pero en los amistosos que tuvieron las Barras y las Estrellas en enero, tuvo participación y metió gol ante Serbia, en los 63 minutos que estuvo en el campo.