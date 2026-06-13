Brasil se apropia del Times Square en Estados Unidos a horas de su debut en el Mundial 2026

La Selección de Brasil se encuentra a horas de dejar su carta de presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos. Con la ausencia de Neymar, el equipo de Carlo Ancelotti buscará sumar sus primeros tres puntos ante la Selección de Marruecos.

Mientras tanto, la afición brasileña acapara las calles de Nueva York para hacer valer el apoyo a su selección. Destacando su presencia en el Times Square, en donde las imágenes nos hacen ver el apoyo incondicional de los brasileños mediante porras, banderas y tambores.

La Afición de Brasil se hace presente en Estados Unidos|Credito: @sboficial / X

La afición de Brasil invade el Time Square en Estados Unidos

Miles de aficionados brasileños llegaron a Nueva York con el propósito de ver jugar a su selección. Las calles de Manhattan pintadas de amarillo y azul nos deja en evidencia la alta convocatoria que tiene una de las candidatas para levantar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La locura que se vive en el Times Square es evidente a través de los múltiples videos que han circulado en redes sociales. La intensidad de los cantos llega a opacar el sonido de las inmediaciones. Dejando en claro que en Brasil el fútbol significa algo más que un deporte.

🇧🇷 Brazil has taken over Times Square!pic.twitter.com/CfzgSMNkn3 — World Cup 2026 (@WorldCupMedia) June 13, 2026

Los debuts de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA™

La Selección de Brasil cuenta con un saldo positivo dentro de sus debuts en la justa mundialista. En las 22 ediciones que ha disputado cuenta con 19 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Curiosamente todas sus derrotas se dieron en sus primeras dos participaciones; 2 a 1 ante Yugoslavia (Uruguay 1930) y 3 a 1 ante España (Italia 1934).

Un dato favorable para la Canarinha es que ganó su primer partido en sus últimas 10 participaciones en la Copa Mundial de la FIFA™ . Por lo que esta vez buscarán repetir la historia ante la Selección de Marruecos.

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