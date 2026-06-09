Cómo llegar al FIFA Fan Festival CDMX: los transportes públicos que hay desde diferentes zonas

Este 11 de junio el país se detendrá por un momento con el partido entre México y Sudáfrica que marcará la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El Zócalo capitalino será la sede del FIFA Fan Festival más grande de la CDMX, al que podrás llegar por medio de transportes públicos, los cuales puedes tomar desde diferentes zonas. Conoce cómo ir del aeropuerto a los estadios de las ciudades del país.

Antes de ello, hay que entender que cerca del Zócalo se ubica la Línea 2 del metro, la cual cuenta con varias estaciones muy cercanas, como lo son Pino Suárez, Allende y Bellas Artes. Otra cosa que hay que tomar en cuenta en el FIFA Fan Festival es que habrá accesibilidad para las personas con discapacidad. Conoce por qué la CDMX fue considerada la mejor sede de la justa veraniega.

Para llegar al Zocamo puedes hacerlo a través de metro o metrobús.|Archivo

Las rutas para acudir al FIFA Fan Festival

Metrobús: De acuerdo con la página oficial de la FIFA, se puede utilizar el Metrobús para acudir al Zócalo capitalino. Cerca del recinto se ubica la Línea 4 del Centro Histórico, como República de Argentina, República de Chile y Bellas Artes.

De acuerdo con la página oficial de la FIFA, se puede utilizar el Metrobús para acudir al Zócalo capitalino. Cerca del recinto se ubica la Línea 4 del Centro Histórico, como República de Argentina, República de Chile y Bellas Artes. Metro: Para llegar al Zócalo capitalino puedes utilizar la Línea 2 del Metro, la cual cuenta con varias estaciones cerca del recinto: Pino Suárez, Allende y Bellas Artes.

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Lo que debes saber del FIFA Fan Festival de la CDMX

El FIFA Fan Festival de la CDMX será completamente gratuito y estará hasta el término de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; es decir, del 11 de junio al domingo 19 de julio. Para el ingreso no hay una edad límite, solo se sugiere que los pequeños sean acompañados de un adulto.

Al Zócalo se podrá ingresar sin alimentos ni bebidas, ya que en la plancha habrá diferentes conceptos de comidas y bebidas, tanto nacionales como internacionales. Lo mejor de todo es que en estos tipos locales aceptarán cualquier método de pago, desde efectivo hasta todo tipo de tarjetas.

En el recinto habrá algunas amenidades que harán del FIFA Fan Festival una experiencia sin igual, pues habrá conexión a internet gratuita y estaciones para cargar los celulares. Las conexiones disponibles serán USB-C, Lightning y Micro USB.