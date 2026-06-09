Suspenso en Brasil por la noticia que recibió Carlo Ancelotti sobre Neymar y su lesión

La Selección Nacional de Brasil ingresó en una fase de profunda incertidumbre médica a escasos cinco días de su debut oficial en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ debido a que Carlo Ancelotti recibió los reportes preliminares sobre el estado físico de Neymar Jr., quien se había ausentado en el amistoso frente a Egipto.

Neymar Jr. se recupera de su lesión en el campamento, por lo que no viajó para disputar un partido amistoso.|@neymarjr

Tras la finalización de la última sesión de entrenamiento con el resto del plantel, confirmaron desde la Confederación Brasileña de Futbol, que Neymar Jr evoluciona de acuerdo a lo esperado luego de analizar los resultados que arrojó la última resonancia magnética que le realizaron ya en tierras estadounidenses. Por su parte, Ancelotti sigue de cerca al crack brasileño, ya que solamente puede hacer modificaciones en la lista de convocados hasta 24hs antes del debut en la justa mundialista.

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Brasil vs Marruecos, uno de los platos fuertes en la primera fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El seleccionado de Brasil compartirá el Grupo C de la competencia junto a Marruecos, Haití y Suecia. Durante la primera jornada, los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti enfrentarán a Marruecos, un rival directo por la primera posición del grupo que viene de salir cuarto en Qatar 2022. El conjunto africano fue la sorpresa en el pasado mundial y buscará confirmar lo hecho en esta edición con estrellas como Hakimi, Brahim Díaz y el histórico portero Yassine Bounou.

A la espera de una evolución favorable para Neymar, en el Scratch no pierden las esperanzas de que pueda estar en plenitud física para el comienzo mundialista y de no ser así, apuntarán a que debute en el torneo recién en la segunda fecha del Grupo C, el viernes 19/06 frente a Haití.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La cadena transmitirá 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como lo será este sábado el de Brasil vs. Marruecos.