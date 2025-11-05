Brasil vs Corea del Norte: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la semifinal del M mundial Sub-17 Femenil, HOY mi{recoles 5 de noviembre; marcador online

Las selecciones de Brasil y Corea del Norte se enfrentan en una semifinal del Mundial Sub-17 Femenil Marruecos 2025. El duelo es una batalla de estilos entre la garra sudamericana y la disciplina asiática.

Rabat es la sede del choque por un boleto a la gran final del Mundial Sub-17 Femenil. El encuentro, iniciará a las 9:30 horas (tiempo del centro de México), reúne a dos potencias con trayectorias contrastantes pero con un mismo objetivo: ganar el mundial.

Brasil llega con el ánimo en alto tras eliminar a Canadá en una dramática tanda de penales (5-4), luego de igualar sin goles en tiempo reglamentario. Las brasileñas han mostrado solidez defensiva, pero deberán afinar su puntería si quieren superar a una Corea del Norte que ha sido una aplanadora en el torneo.

Las asiáticas, actuales campeonas del mundo, han ganado todos sus partidos en Marruecos 2025, incluyendo una contundente victoria 5-1 sobre Japón en cuartos de final. Con un estilo de juego disciplinado, veloz y letal en el último tercio, Corea del Norte busca su cuarta corona en la categoría.

La otra llave de semifinales la disputan México y Países Bajos que se jugará a partir de las 13:00 horas.

