deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Brasil vs Corea del Norte: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la semifinal del M mundial Sub-17 Femenil, HOY mi{recoles 5 de noviembre; marcador online

Brasil vs Corea del Norte hoy miércoles 5 de noviembre en vivo por Azteca Deportes el partido correspondiente al Mundial Sub-17 femenil. Te traemos los detalles en vivo del partido

Corea del Norte
fifa.com/es
Fernando Campos
Selección Azteca
Compartir

Las selecciones de Brasil y Corea del Norte se enfrentan en una semifinal del Mundial Sub-17 Femenil Marruecos 2025. El duelo es una batalla de estilos entre la garra sudamericana y la disciplina asiática.

Rabat es la sede del choque por un boleto a la gran final del Mundial Sub-17 Femenil. El encuentro, iniciará a las 9:30 horas (tiempo del centro de México), reúne a dos potencias con trayectorias contrastantes pero con un mismo objetivo: ganar el mundial.

Brasil llega con el ánimo en alto tras eliminar a Canadá en una dramática tanda de penales (5-4), luego de igualar sin goles en tiempo reglamentario. Las brasileñas han mostrado solidez defensiva, pero deberán afinar su puntería si quieren superar a una Corea del Norte que ha sido una aplanadora en el torneo.

Las asiáticas, actuales campeonas del mundo, han ganado todos sus partidos en Marruecos 2025, incluyendo una contundente victoria 5-1 sobre Japón en cuartos de final. Con un estilo de juego disciplinado, veloz y letal en el último tercio, Corea del Norte busca su cuarta corona en la categoría.

La otra llave de semifinales la disputan México y Países Bajos que se jugará a partir de las 13:00 horas.

También te puede interesar:

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×