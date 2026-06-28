CONFIRMADO: la verdad sobre si ganar el Mundial 2026 asegura el Balón de Oro

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ transita por sus etapas de eliminación directa en las distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá; los principales futbolistas del planeta buscan la gloria máxima y comprenden que levantar este trofeo representa un logro supremo dentro de sus trayectorias profesionales, además que podría traer consigo una gran cantidad de premios individuales, entre ellos el Balón de Oro que entrega la revista "France Football".

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Muchos fanáticos consideran de forma automática que el futbolista que consiga consagrarse campeón del mundo recibirá el próximo Balón de Oro. Sin embargo, los datos históricos analizados por los especialistas de la revista France Football revelan una realidad muy distinta sobre los criterios de votación. Las estadísticas de las últimas décadas confirman que dar la vuelta olímpica en este torneo veraniego no garantiza la obtención del galardón.

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Los últimos ganadores del Balón de Oro ¿fueron también campeones del mundo?

Las estadísticas demuestran que el certamen ecuménico posee una efectividad de asignación parcial desde que el premio se expandió a nivel global en la temporada 1995. Los registros numéricos indican que solo el cincuenta y siete por ciento de los futbolistas campeones mundiales lograron alzar el trofeo individual en el mismo año de competencia, tal como lo fue con las figuras de Zinédine Zidane en 1998, Ronaldo Nazário en 2002 y Fabio Cannavaro en 2006, ellos cumplieron de forma consecutiva con este criterio de doble corona.

Sin embargo, la tendencia lineal se interrumpió de manera definitiva durante las siguientes ediciones del campeonato organizado por la FIFA con el argentino Lionel Messi, quien obtuvo el galardón en 2010 por encima de los campeones españoles Andrés Iniesta y Xavi Hernández debido a su producción regular de goles con el Barcelona. El mismo fenómeno ocurrió en 2014 cuando Cristiano Ronaldo superó al guardameta alemán Manuel Neuer en las planillas de votación final.

De esta manera, se confirma la premisa, no necesariamente el ganador del Balón de Oro, será del seleccionado que salió campeón del mundo.