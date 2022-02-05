El brasileño Neymar festeja su cumpleaños número 30

París, Francia. El astro brasileño Neymar, el futbolista más caro de la historia del futbol, cumple este día 30 años y su club, el París-Saint Germain (PSG), se unió al coro de felicitaciones colgando en las redes sociales un video con algunas de sus grandes jugadas.

Entrevista Exclusiva: Orbelín Pineda | Los Protagonistas

El video, de casi un minuto de duración, recopila algunos de los mejores momentos de Neymar en el club parisino PSG, tanto dentro del terreno de juego como en los entrenamientos.

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El "10" del París-Saint Germain y de la selección de Brasil está convaleciente de una lesión en los ligamentos del tobillo y se da como difícil su participación en los octavos de final ante la Champions League, ante el conjunto del Real Madrid.



Contratado en el verano de 2017 procedente del Barcelona a cambio de los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión, Neymar, nacido en Mogi das Cruzes el 5 de febrero de 1992, ha tenido en su cuatro años y medio en París momentos de luces y sombras.

Ha jugado 130 partidos con el PSG con buenos números: 90 goles y 55 asistencias y ha obtenido todos los títulos nacionales, entre ellos tres Ligas francesas y tres Copas, junto a su colega Kylian Mbappé.

La Champions League, su gran ambición, la acarició en 2020, cuando cedió en la final ante el Bayern Munich. La única Orejona en su haber data de 2015, cuando la levantó junto al argentino Lionel Messi en el Barcelona, hoy su compañero en el PSG.

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Sin embargo, las repetidas lesiones en momentos clave de la temporada, su deseo de regresar al Barcelona en 2019 y algunos affaires extradeportivos, como una acusación de presunta violación ese mismo año, le convirtieron en el blanco de la afición del PSG.

Después de algunas tiranteces, el habilidoso jugador acabó por renovar el año pasado hasta 2025.



Neymar por la Copa del Mundo con Brasil



Con Brasil, Neymar suma 116 partidos internacionales y 70 goles (cerca del récord anotador de 77 anotaciones de Pelé) y ganar una Copa del Mundo es su gran cuenta pendiente después de haber disputado dos con rendimiento por debajo de lo esperado.