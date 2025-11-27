Bravos de Juárez 1-0 Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Este miercoles 26 de noviembre del 2025, arranca la actividad de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y el primer encuentro en disputarse es el Juárez vs Toluca.

El partido se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez en punto de las 19 horas tiempo del centro de México y será transmitido por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

Llegan los dos equipos buscando poder avanzar a las Semifinales. Toluca es el maximo favorito al ser el primero en la tabla con 37 puntos y cerrar en casa. Mientras que Juárez terminó en el octavo lugar con 23 puntos.

El juego tendrá la narración y el analisis de: Christian Martinoli, Luis García, Zague y Omar Villarreal. Los cuatro estarán desde el estadio para poder transmitir todas las emociones desde el inmueble.

