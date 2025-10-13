Serie de Campeonato: Brewers vs Dodgers: revancha de alto voltaje

El beisbol de las Grandes Ligas se enciende con una serie imperdible: Brewers de Milwaukee contra Dodgers de Los Ángeles, en el arranque de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN).

Los actuales campeones defensores llegan con la mira puesta en regresar a la Serie Mundial, mientras que Milwaukee sueña con hacerlo por primera vez desde 1982, cuando cayeron ante los Cardenales.

DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW

El Juego 1 se disputará este lunes en el American Family Field, con el primer lanzamiento pactado a las 6:08 p.m., tiempo del centro de México.

Te puede interesar: Las IMPACTANTES estadísticas que resumen la actualidad de los New York Jets

El duelo monticular promete emociones: Blake Snell, el zurdo estelar de los Dodgers, enfrentará a Quinn Priester, quien abrirá por los Cerveceros tras una SDLN exigente en la que Milwaukee debió recurrir a varios juegos de bullpen.

Milwaukee quiere repetir la fórmula

Durante la temporada regular, los Brewers tuvieron un dominio absoluto sobre los Dodgers, con un récord perfecto de 6-0, convirtiéndose en apenas el tercer equipo en la historia que barre una serie de al menos cinco juegos frente a los angelinos.

El mánager Pat Murphy celebró con emoción el pase a la SCLN tras eliminar a los Cubs de Chicago:

“Mucha gente no creía en ellos al principio, pero siguen siendo implacables. Estoy muy orgulloso de este grupo”, declaró el estratega.

Con figuras emergentes como Jackson Chourio, el venezolano William Contreras y el dominicano Freddy Peralta, Milwaukee combina juventud, poder y un bullpen creativo encabezado por Abner Uribe, quien se lució en el cierre del Juego 5 ante los Cubs.

Los Dodgers apuestan a su experiencia

Los Dodgers, por su parte, llegan tras eliminar a los Phillies en cuatro juegos, con nombres que asustan: Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman encabezan una alineación poderosa que busca convertirse en la primera en defender un título de Serie Mundial en 25 años, algo que no sucede desde los Yankees (1998-2000).

Aunque Ohtani ha batallado en el plato durante la postemporada, Betts mantiene un ritmo impresionante (.385), y el receptor Will Smith regresó tras lesión con un papel clave detrás del plato.

Te puede interesar: Una MILLONADA: Los jugadores más caros de México y Ecuador

La serie promete drama, estrategia y talento puro. Los Dodgers buscan reafirmar su dinastía; los Cerveceros, romper la historia y tomar revancha del 2018. El diamante está listo, y el beisbol nos debe otra noche mágica.