Las IMPACTANTES estadísticas que resumen la actualidad de los New York Jets

Los New York Jets han perdido el rumbo y no son detectados por ningún radar. El equipo de la gran manzana permanece sin victoria después de 6 semanas en la temporada 2025 de la NFL y cada vez luce peor. A pesar de permanecer vivos más tiempo del que merecieron frente a los Denver Broncos el domingo en Londres, al final de cuentas sucumbieron, en gran parte porque permitieron nueve capturas y jamás encontraron la zona prometida.

La escuadra que entrena Aaron Glenn ha recibido duras críticas desde todos los frentes y la sustitución de Justin Fields como quarterback titular parece cuestión de tiempo. El mariscal de campo apenas lanzó para 55 yardas en la más reciente derrota, constantemente buscando crear peligro con sus piernas y reteniendo el balón más de la cuenta. De hecho, los Jets finalizaron el cotejo con -10 yardas aéreas, pues perdieron 55 en las capturas.

Lo interesante es que Fields todavía no lanza una sola intercepción en los cinco partidos en que ha visto acción - se perdió el duelo en Tampa Bay por conmoción cerebral. Es el primer quarterback en la historia de la NFL que logra eso en sus primeros cinco inicios de la temporada y no gana un partido.

Sin embargo, eso no es lo más impresionante de la situación actual para Nueva York. En el cuarto inicial del choque con los Broncos lograron arrebatarle el ovoide a Troy Franklin en lo que significó apenas la primera entrega generada por la defensiva de Glenn en toda la campaña. Es la primera ocasión en que un equipo inicia con cinco partidos consecutivos sin robar el ovoide desde al menos 1933, cuando se comenzó a llevar la estadística.

Resulta lógico que las condiciones en que se encuentra el equipo comiencen a generar ciertos problemas, ya desde el domingo vimos un fuerte reclamo de Garrett Wilson hacia Glenn al finalizar la primera mitad, puesto que los Jets decidieron dejar que los 37 segundos restantes en el segundo cuarto se agotara mientras tenían el balón en posesión.

Habrá que seguir de cerca las decisiones que tomen en los próximos días de cara al duelo contra los Carolina Panthers el domingo.

Los próximos partidos de los New York Jets

- Semana 7: vs Carolina Panthers

- Semana 8: @ Cincinnati Bengals

- Semana 10: vs Cleveland Browns

