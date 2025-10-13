Una MILLONADA: Los jugadores más caros de México y Ecuador

México y Ecuador se verán las caras una vez más en un duelo vital para ambas selecciones de cara al Mundial 2026. Los pupilos de Javier Aguirre y concretamente el ‘Vasco’ tendrán que darle la vuelta a la página tras lo sucedido contra Colombia y que mejor que contra un equipo de la misma confederación y que ha venido de menos a más de la mano de Sebastián Becaccece.

Con el estratega argentino al mando, los ecuatorianos no tuvieron mucho problema para conseguir un boleto a la justa mundialista y tienen una generación de oro liderada por Willian Pacho. Por otro lado, el combinado mexicano basa su fortaleza en el trabajo en equipo y aunque hay ciertas estrellas en el equipo, no hay un futbolista que se despegue mucho de los otros en cuanto a valor económico, cosa que si pasa con Pacho y sus compañeros.

Los cinco jugadores más caros de México

Santiago Gimenez - 25 millones de euros - AC Milan

Edson Álvarez - 24 millones de euros - Fenerbahce

Johan Vásquez - 14 millones de euros - Genoa

Julián Quiñones - 12 millones de euros - Al Qadsiah

Alexis Vega - 10 millones de euros - Toluca

Los cinco jugadores más caros de Ecuador

Willian Pacho - 65 millones de euros - Paris Saint Germain

Joel Ordóñez - 28 millones de euros - Club Brugge

Pervis Estupiñán - 22 millones de euros - AC Milan

Kéndry Paez - 10 millones de euros - Strasbourg

Pedro Vite - 5 millones de euros - Pumas

Dato curioso es el de Club Universidad Nacional, el equipo del Pedregal tiene a un seleccionado en los dos rivales de esta fecha FIFA y ambos son titulares en sus respectivos cuadros. Álvaro Angulo lució en el triunfo de Colombia sobre México el pasado sábado y parece que su boleto para el Mundial 2026 está asegurado. Por otro lado, Vite también es habitual en el 11 de Becaccece y de a menos que suceda algo bizarro, veremos al auriazul en la justa mundialista.