Nota

Una MILLONADA: Los jugadores más caros de México y Ecuador

México y Ecuador cuentan con futbolistas de categoría mundial jugando en la élite europea, por parte de los sudamericanos, hay un monarca de Champions League.

México vs Ecuador jugadores
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Selección Azteca
Compartir

México y Ecuador se verán las caras una vez más en un duelo vital para ambas selecciones de cara al Mundial 2026. Los pupilos de Javier Aguirre y concretamente el ‘Vasco’ tendrán que darle la vuelta a la página tras lo sucedido contra Colombia y que mejor que contra un equipo de la misma confederación y que ha venido de menos a más de la mano de Sebastián Becaccece.

Con el estratega argentino al mando, los ecuatorianos no tuvieron mucho problema para conseguir un boleto a la justa mundialista y tienen una generación de oro liderada por Willian Pacho. Por otro lado, el combinado mexicano basa su fortaleza en el trabajo en equipo y aunque hay ciertas estrellas en el equipo, no hay un futbolista que se despegue mucho de los otros en cuanto a valor económico, cosa que si pasa con Pacho y sus compañeros.

Te puede interesar: Ecuatorianos calientan el juego vs México: “Si Colombia le metió 4 goles, Ecuador debe meterle al menos 3"

Los cinco jugadores más caros de México

  • Santiago Gimenez - 25 millones de euros - AC Milan
  • Edson Álvarez - 24 millones de euros - Fenerbahce
  • Johan Vásquez - 14 millones de euros - Genoa
  • Julián Quiñones - 12 millones de euros - Al Qadsiah
  • Alexis Vega - 10 millones de euros - Toluca

Los cinco jugadores más caros de Ecuador

  • Willian Pacho - 65 millones de euros - Paris Saint Germain
  • Joel Ordóñez - 28 millones de euros - Club Brugge
  • Pervis Estupiñán - 22 millones de euros - AC Milan
  • Kéndry Paez - 10 millones de euros - Strasbourg
  • Pedro Vite - 5 millones de euros - Pumas

Dato curioso es el de Club Universidad Nacional, el equipo del Pedregal tiene a un seleccionado en los dos rivales de esta fecha FIFA y ambos son titulares en sus respectivos cuadros. Álvaro Angulo lució en el triunfo de Colombia sobre México el pasado sábado y parece que su boleto para el Mundial 2026 está asegurado. Por otro lado, Vite también es habitual en el 11 de Becaccece y de a menos que suceda algo bizarro, veremos al auriazul en la justa mundialista.

Selección Mexicana
Ecuador
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

