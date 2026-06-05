“No falló ninguna": este jugador fue la estrella del partido México vs. Serbia, según los aficionados

A pesar de haber sufrido el susto de iniciar el juego por debajo en el marcador, México impuso sus condiciones en el choque contra Serbia y se llevó una goleada monumental por 5-1. Javier Aguirre tuvo su última prueba para analizar el estado físico y futbolístico de cada uno de sus jugadores, pero la afición mexicana escogió a la gran figura de la noche en el Estadio Nemesio Diez: Brian Gutiérrez.

El mediocampista ofensivo de Chivas volvió a iniciar como titular en el conjunto azteca y, nuevamente, sorprendió a todos con su futbol. A pesar de haber jugado 58 minutos, brindó una asistencia para el primer gol de México marcado por el defensor Johan Vásquez y fue el mejor generador de juego de la Selección Mexicana. La afición se rompió las manos para aplaudir a la nueva aparición del combinado nacional.

Afición de México señala a Brian Gutiérrez como el mejor del partido contra Serbia|Crédito: @miseleccionmx / X

Afición de México señala a Brian Gutiérrez como la figura del equipo

Además de haber asistido a Johan para el 1-1 parcial, Gutiérrez tuvo un partido excepcional durante todos los minutos que estuvo presente en el terreno de juego. Los aficionados resaltan su capacidad para generar juego, ya que no falló ninguno de los pases que intentó hacia sus compañeros durante la goleada ante los europeos. Por su nivel constante, ya lo colocan en Europa para la próxima temporada.

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De acuerdo a los datos arrojados por la plataforma especializada SofaScore, el futbolista del Guadalajara fue una de las figuras del encuentro ante Serbia. Cuenta con una valoración de 7.4 sobre 10, solo por detrás de Luis Chávez (7.6) y Johan Vásquez (7.5). Brindó una asistencia y ejecutó 35 pases con una efectividad del 100 por ciento. Además, ejecutó 3 pases clave y sumó 3 recuperaciones.

Estadísticas de Brian Gutiérrez en México vs Serbia|Crédito: SofaScore

Brian Gutiérrez ya palpita la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Restan 6 días para el inicio de la competición y, tras la goleada a Serbia, Gutiérrez dejó sus sensaciones de cómo llega México a su debut: "Sí, tenemos que ir con el pie derecho y creo que fuimos superiores hoy y se reflejó en el campo y creo que estamos para buenas cosas este Mundial".

Además, resaltó que se siente muy bien en cuanto a lo personal: "En lo individual yo creo que con mucha confianza, creo que se refleja en el campo, yo quiero divertirme en el campo y gracias a Dios se me está dando".

Finalmente, explicó en qué parte del campo se siente más cómodo al jugar: "La verdad donde me ponen, creo que mi posición natural es atrás del nueve o de interior por izquierda". Ahora, todos los focos estarán puestos en el debut contra Sudáfrica el próximo 11 de junio.

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