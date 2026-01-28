Brilló en Chivas y lo querían mucho, pero fue descarte y ahora jugará en la Liga Expansión

Mientras que Chivas contrató a un ex futbolista de Barcelona , también ha tenido bajas en los últimos tiempos y en mercado de fichajes anteriores. Por ejemplo, el Guadalajara tuvo una baja en silencio de un futbolista que se marchó a Europa como descarte aunque lo querían mucho y ahora, tiempo después, fichó por un club de la Liga Expansión MX.

Con Chivas fichando a un seleccionado de Estados Unidos , su plantilla se agrandó y no hay lugar para regresos que fueron descartes. En ese contexto, el futbolista Dylan Guajardo decidió regresar a México pero para jugar en los Dorados de Sinaloa de la Liga Expansión MX. Con solo 23 años, el pivote no habría tenido lugar en el Guadalajara y ni siquiera fue buscado.

Dylan Guajardo en Dorados de Sinaloa

¿Quién es Dylan Guajardo, ex Chivas que fichó por la Liga Expansión MX?

Guajardo nació el 8 de abril de 2002 (23 años) en Monterrey y realizó todo su camino de Fuerzas Básicas en las Chivas de Guadalajara, jugando en las distintas divisiones del Rebaño Sagrado y siendo muy querido por los aficionados más apasionados por el futbol juvenil. No obstante, no le alcanzó para pasar al primer equipo.

El pivote que también supo jugar como extremo derecho brilló jugando para el Tapatío, el equipo filial de las Chivas. Sin embargo, tras casi 200 partidos en las distintas divisiones de la institución, finalmente pasó sin costo a la liga de Andorra, para jugar precisamente en el FC Rànger's. Seguramente no se esperaba este retroceso, pero puede servirle como vidriera.

Los números de Dylan Guajardo en todas las categorías de Chivas

De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, así le fue a Dylan Guajardo jugando en el Guadalajara, en sus distintas divisiones: