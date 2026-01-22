Chivas ficha a seleccionado de Estados Unidos: las 2 razones por las que puede jugar en el equipo mexicano

Club Chivas firmó a Cruz Medina para que se integre al Tapatío de la Liga de Expansión MX, en busca de lograr el campeonato del Clausura 2026. El jugador de 19 años tiene 2 grandes razones para jugar en el equipo y la primordial es que su ascendencia es mexicana, pero nació en Norteamérica, por lo que ha sido seleccionado de Estados Unidos en categorías menores, como en algún momento lo fue Brian Gutiérrez, quien ahora podrá jugar con el combinado azteca.

“¡Cruz Medina es rojiblanco! Procedente del San José Earthquakes, el mediocampista mexicano llega al Tapatío para sumar con su talento y desequilibrio. ¡Bienvenido a casa!”, informó en todas sus redes sociales el conjunto de Segunda División, que en este Clausura 2026 cambió de sede .

Cruz Medina puede jugar en el conjunto Tapatío debido a que tiene ascendencia mexicana.|@cruzmedina99

El medio ofensivo llega al Club Tapatío en calidad de préstamo durante un año, con opción de compra. Por lo anterior, Medina deberá demostrar su talento si es que quiere quedarse en el futbol mexicano y pensar en algún momento en subir a la Liga BBVA MX con Chivas, ya que puede jugar en el club debido a su doble nacionalidad y por la flexibilidad del equipo, sin importar que representen a otra selección que no sea México, como en su momento lo fue Santiago Ormeño.

Él es Cruz Medina, nuevo refuerzo de Chivas

El mediocampista tiene 19 años y nació en San Francisco, California, por lo que toda su formación futbolística ha sido en el país vecino. Fue reclutado por la Academia de San José Earthquakes, donde pasó por diferentes categorías hasta disputar la MLS Next Pro.

En la Tercera División de Estados Unidos, el ahora jugador de Chivas registró 13 goles y 8 asistencias en 88 partidos disputados, según datos publicados en un artículo del portal Futbol Total.

Cruz ha sido seleccionado estadounidense en diferentes categorías menores, como lo son la Sub-19 y Sub-19, así como en la Sub-17, con la cual jugó el Mundial de 2023 que se disputó en Indonesia. Fue titular y pieza clave para que el equipo de las barras y las estrellas llegaran hasta los Octavos Final.

Cabe destacar que el futbolista de 19 años también ha sido convocado por la Selección Mexicana, aunque solo a entrenamientos con la Sub-20 en marzo de 2024.