El brujo de Ghana ya predijo cuál es la selección que ganará el Mundial 2026 y no es la que crees

Las predicciones de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ están a la orden del día. Esta vez fue el brujo orinuno de Ghana, Kwaku Bonsam, quien rompió el silencio para predecir quién sería el campeón de la presente edición.

De acuerdo con los medios en Ghana, el curandero ghanés indicó que la Selección de Portugal ganaría la ansiada copa de la mano de Cristiano Ronaldo: “Este Mundial es para Cristiano Ronaldo y Portugal”. La declaración del brujo ha levantado ciertas expectativas debido a los antecedentes que Kwaku Bonsam ha tenido dentro de la justa mundialista.

Kwaku Bonsam

Quién es Kwaku Bonsam: el curandero de Ghana que se hizo famoso gracias a Cristiano Ronaldo

Kwaku Bonsam es un curandero y sacerdote ghanés que tomó cierta relevancia por sus declaraciones en el mundo del futbol. Su papel cobró relevancia en Brasil 2014 luego de que Bonsam comentara previo al Portugal vs Ghana que habría realizado un ritual llamado ‘Kahwiri Kapam’ para afectar físicamente a Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo presentó molestias musculares que puso en peligro su papel en Brasil 2014

Las declaraciones del curandero cobraron relevancia luego de que medios deportivos revelaran que Cristiano Ronaldo presentaba problemas en la rodilla izquierda debido a una grave tendinitis rotuliana. Bonsam comentó haber sido el responsable debido a una ‘lesión espiritual’ que le implantó y que los médicos no podrían detectar.

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El ‘maleficio’ de Kwaku Bonsam a Harry Kane antes de Ghana vs Inglaterra

La Selección de Inglaterra se enfrentó a la Selección de Ghana y el papel de Kwaku Bonsam volvió a estar en tendencia. El curandero presumió estar realizando un trabajo para que Harry Kane no marcara diferencia en el encuentro. El partido terminó 0 a 0 con un discreto partido del delantero inglés en el que sólo obtuvo un tiro a puerta.

Harry Kane terminó por ser otra ‘víctima’ de Kwaku Bonsam|REUTERS

Más allá de las creencias, la discusión giró en torno al presunto ‘maleficio’ que Kwaku Bonsam le había realizado a Harry Kane, sobre todo porque el equipo inglés venía de sumar una contundente victoria por 4 a 2 ante Croacia en donde el goleador fue partícipe con un doblete.

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