Lo que nadie se atrevía a decir: la Miss Universo que dijo que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi

El debate entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi moviliza a millones de aficionados al fútbol. Por lo que no es coincidencia que dicha disputa llegue en boca de celebridades que se animan a unirse al bando del portugués o al del astro argentino. En este caso, fue la Miss Universo Fátima Bosch quien dejó unas contundentes declaraciones sobre el tema.

La Miss Universo 2025 contó con una reciente visita a Oaxaca con el propósito de resaltar la riqueza cultural del estado. Sin embargo, el tema pasó de lo regional a lo mundial cuando en uno de los eventos fue la misma Bosch quien preguntó al público quién era mejor futbolista entre Messi y Cristiano Ronaldo. Momentos después de su pregunta, la modelo mexicana no dudó en escoger al futbolista portugués.

La respuesta de Fátima Bosch que reaviva el debate en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™

Fátima Bosch consideró que en cualquier ámbito no hay alguien mejor que otra persona. Sin embargo, en temas de futbol no hay duda en que desde su perspectiva, el astro portugués es mejor que Messi: “Nadie es mejor que nadie, bueno solo Cristiano es mejor que Messi pero en todo lo demás, claro”.

Cabe mencionar que tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo estarían disputando su última Copa Mundial de la FIFA™, por lo que la respuesta de la modelo mexicana terminó por causar cierto revuelo en redes sociales debido a la coyuntura que viven ambos futbolistas.

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El amor de la Miss Universo por el mundo del futbol

La vigente Miss Universo no ha escondido su amor por el futbol. En el momento en que se coronó dentro del certamen de belleza, inmediatamente se difundió su afición por el balompié nacional, siendo una fiel aficionada al Club Deportivo Guadalajara. Dentro de las redes oficiales de Chivas no dudaron en felicitar a Fátima Bosch en el momento en que ganó el concurso Miss Universo, por lo que compartieron una postal en el que se le ve a la modelo mexicana tomando un jersey del conjunto rojiblanco.

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