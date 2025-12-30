Fue una leyenda para Club América y todos quieren que vuelva, pero hay algo que lo volvería imposible

El Club América aún se encuentra a deber con sus aficionados respecto a los refuerzos para afrontar el Clausura 2026. Hasta el momento, la directiva no ha revelado ningún movimiento concreto y André Jardine afrontaría el próximo torneo con la misma plantilla que presentó durante el Apertura 2025. Sin embargo, una leyenda americanista se ofreció para regresar a la institución y se trata de Bruno Valdez, zaguero central de 33 años de edad.

Bruno Valdez sueña con retirarse en el América

El futbolista de Cerro Porteño, que cuenta con el récord de ser el defensor con más goles en la historia del América, abrió su corazón y enseñó al mundo su deseo de regresar a México y defender los colores de la camiseta azulcrema.

“Sí, con muchísimas ganas de volver, de poder terminar mi carrera futbolística ahí también, cerrar mi etapa en México y también mostrarle a mis hijos que jugar en el Estadio Azteca es magnífico, entonces sí, me gustaría retirarme en América la verdad”, expresó el experimentado zaguero central en una entrevista con Gibrán Araige. Sin embargo, su regreso ahora mismo sería imposible.

La razón por la que Bruno Valdez no llegaría al América

A pesar de que el jugador tiene unas ganas inmensas de regresar a Coapa, su vuelta al Estadio Azteca parece imposible. Resulta que el conjunto azulcrema no cuenta con plazas de jugador extranjero (NFM) disponibles, por lo que debería vender o prestar ciertos jugadores para poder efectuar el regreso de Valdez.

No obstante, la directiva americanista tampoco ha mostrado interés en repatriar al defensor paraguayo, por lo que su regreso es solamente una posibilidad hipotética. Claro está que el América necesita reforzar su última línea, la cual se ha visto endeble debido al bajo nivel de ciertos jugadores como es el caso de Igor Lichnovsky.

Bruno Valdez podría ser una opción asequible para el América

América podría aprovechar una oportunidad de mercado única con Valdez. Resulta que el defensor con pasado en Boca Juniors finaliza contrato con la institución argentina este 31 de diciembre de 2025. Los de Buenos Aires no tienen intención de contar con sus servicios, por lo que dejará Cerro Porteño (está a préstamo) y quedará con el pase en su poder. De esta manera, las Águilas podrían contratarlo de forma gratuita, volcando sus finanzas solamente en pagar su salario.