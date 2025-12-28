Tiene 18 años, es brasileño y sería el sucesor de Jonathan dos Santos en el Club América

Hace unos días se pudo dar a conocer que el Club América renovó el contrato de Jonathan dos Santos por seis meses , es decir, para afrontar el Clausura 2026. Este movimiento por parte de la directiva se ha tornado una costumbre, lo que puede dar indicios de que el retiro del mediocampista de 35 años está cerca. En este contexto, se dio a conocer que el cuerpo técnico azulcrema habría puesto sus ojos sobre un joven canterano brasileño como futuro reemplazo.

Ícaro da Conceição, el talentoso mediocampista que supliría a Dos Santos

Reportes indican que Ícaro da Conceição, mediocampista de 18 años, ha comenzado a tener una mayor participación con el primer equipo durante la pretemporada con el América. Y es que el talentoso futbolista brasileño parece ser una pieza clave para André Jardine y el futuro de su equipo, quien podría irrumpir en los próximos meses como un jugador a tener en cuenta, sobre todo con la inminente llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

Ícaro da Conceição sería el reemplazo de Dos Santos en América|Crédito: @iicaro_007 / IG

Ícaro llegó prácticamente en silencio a Coapa para reforzar el equipo Sub-21 de cara al Apertura 2025. Sin embargo, su adaptación fue meteórica y, a pesar del paso irregular del equipo juvenil, sus condiciones técnicas lo llevaron a debutar en un amistoso con el primer equipo. La actuación del brasileño parece haber convencido a Jardine y sus colaboradores, pues hoy lo tiene contemplado como un futbolista del primer equipo.

El perfil de mediocampista de Ícaro da Conceição

Da Conceição suele desempeñarse como mediocampista de contención, aunque no solo destaca por su solidez defensiva. El joven cuenta con un manejo de balón privilegiado, además de tener fundamentos sólidos de salida limpia desde la última línea. Su perfil encaja perfectamente en lo que busca el club: un pivote que pueda jugar junto a Álvaro Fidalgo y que, además de defender, destaque por su buen pie y armado de juego desde el primer cuarto de cancha.

Ante la falta de fichajes durante el mercado de pases, la aparición de Ícaro surge como una apuesta estratégica que podría dejar a la cantera del América en lo más alto. Queda claro que el objetivo de Jardine es pulir un diamante que podría darle millones de dólares a la institución. Si logra consolidarse, las Águilas no solo habrán encontrado al sucesor de Dos Santos, sino que también le mostrarán al mundo el poder de sus fuerzas básicas.