deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

¡Efecto Checo Pérez! El brutal crecimiento de las redes sociales de Cadillac tras la llegada del mexicano

Cadillac ha tenido un gran crecimiento en sus redes sociales tras confirmar el regreso de Checo Pérez a la Formula 1

Sergio Checo Pérez Cadillac F1
X Cadillac
Iván Vilchis
AUTOMOVILISMO
Compartir

Este martes 26 de agosto de 2025, las redes sociales han explotado con el anuncio de Cadillac Racing, que confirmó a Sergio ‘Checo’ Pérez c omo su nuevo piloto para la Fórmula 1 en la temporada 2026.

Al darse a conocer la noticia, los mexicanos se emocionar por el regreso de Checo y las redes sociales de Cadillac sintieron el apoyo de todos los simpatizantes de Sergio pues han aumento de seguidores en sus cuentas oficiales.

Te puede interesar: ¡Más de 300 millones! El sueldo que ganaría Checo Pérez como piloto de Cadillac

El aumento en las cuentas de Cadillac tras el anuncio de Checo Pérez

Con el anuncio de Sergio Pérez con Cadillac, las cuentas oficiales han aumentado considerablemente, casi al doble.

En su cuenta de X, Cadillac Formula 1 Team, aumentaron el doble. El lunes 25 de agosto del 2025 a las 10:18 pm tenían 73,666 seguidores. Tras el anuncio, este martes 26 de agosto del 2025 en punto de las 14:25 horas tiempo del centro de México, registran 147,8 mil Seguidores.

De igual forma, la cuenta de Instagram tuvo un aumento considerable. El lunes 25 de agosto del 2025 en la noche, tenía un millón de seguidores y el martes 26 de agosto del 2025 a las 14:32 horas tiempo del centro de México, registra un millón seiscientos mil de seguidores.

Instagram de Cadillac

El apoyo de los mexicanos a Sergio ‘Checo’ Pérez se ha dado a notar en varias ocasiones en la Formula 1. Los equipos en los que ha estado, siempre han aumentado de seguidores y ahora con el posteo de Cadillac, se ha logrado ver el efecto de Checo.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Fórmula E EPrix Tokio Ronda 8
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 8, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1
×
×