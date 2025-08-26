¡Efecto Checo Pérez! El brutal crecimiento de las redes sociales de Cadillac tras la llegada del mexicano

Este martes 26 de agosto de 2025, las redes sociales han explotado con el anuncio de Cadillac Racing, que confirmó a Sergio ‘Checo’ Pérez c omo su nuevo piloto para la Fórmula 1 en la temporada 2026.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒 Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Al darse a conocer la noticia, los mexicanos se emocionar por el regreso de Checo y las redes sociales de Cadillac sintieron el apoyo de todos los simpatizantes de Sergio pues han aumento de seguidores en sus cuentas oficiales.

El aumento en las cuentas de Cadillac tras el anuncio de Checo Pérez

Con el anuncio de Sergio Pérez con Cadillac, las cuentas oficiales han aumentado considerablemente, casi al doble.

En su cuenta de X, Cadillac Formula 1 Team, aumentaron el doble. El lunes 25 de agosto del 2025 a las 10:18 pm tenían 73,666 seguidores. Tras el anuncio, este martes 26 de agosto del 2025 en punto de las 14:25 horas tiempo del centro de México, registran 147,8 mil Seguidores.

Screenshot de la cuenta oficial de Cadillac F1 team a las 10:18 PM del 25 de Agosto, vamos a comprobar el efecto Checo Pérez!

73,666 seguidores pic.twitter.com/6x8FoWvPHq — Samuel (@velez_svo) August 26, 2025

De igual forma, la cuenta de Instagram tuvo un aumento considerable. El lunes 25 de agosto del 2025 en la noche, tenía un millón de seguidores y el martes 26 de agosto del 2025 a las 14:32 horas tiempo del centro de México, registra un millón seiscientos mil de seguidores.

El apoyo de los mexicanos a Sergio ‘Checo’ Pérez se ha dado a notar en varias ocasiones en la Formula 1. Los equipos en los que ha estado, siempre han aumentado de seguidores y ahora con el posteo de Cadillac, se ha logrado ver el efecto de Checo.