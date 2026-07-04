Golpe para el Club América: pierde a entrenador a semanas del inicio del Apertura 2026

Club América inicia una nueva etapa bajo el mando de Guillermo Almada, técnico que ya comienza a mover sus fichas, y entre ellas está la baja de Néstor Araujo, quien llevaba varios torneos sin ser titular. Pero el equipo también pierde a un entrenador a semanas de que inicie el Apertura 2026, un golpe duro para la institución.

Diego Cervantes deja las Águilas tras permanecer 5 años en la institución. El exjugador estuvo a cargo de algunas categorías de las Fuerzas Básicas, aunque la afición lo recuerda más cuando tomó al primer equipo de manera interina tras la salida inesperada de Fernando “Tano” Ortiz, quien a principios de este año quiso llevarse a una estrella al futbol chileno.

Diego Cervantes deja de ser entrenador de Fuerzas Básicas.|Águilas Monumental

¿Quién es el entrenador que se marcha del América?

Cervantes es un exjugador que surgió de la cantera del América, pese a que debutó en Primera División con el San Luis. Se desempeñó como defensa central y estuvo en varios equipos, aunque sin mayor protagonismo durante los 12 años que duró su carrera futbolística.

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El entrenador fue jugador del Puebla, Atlante, Necaxa, Rayados, Querétaro y Atlético de San Luis, donde finalmente colgó los botines en 2006. También perteneció a Zacatepec, Lobos BUAP y Delfines, clubes que en algún momento participaron en lo que hoy se le conoce como Liga de Expansión MX.

La carrera de Cervantes como entrenador de América

Diego inició su carrera como entrenador en los Gallos Blancos, donde estuvo aproximadamente 3 años, para después regresar al club que lo vio nacer como futbolista, pero en esta ocasión para aportar sus conocimientos desde el banquillo.

Cervantes dirigió a varias categorías de la institución, como lo fueron la Sub-23 y la Sub-20. En esta división fue en la que hizo un buen papel al llegar hasta la final, instancia en la que cayó por marcador de 2-1 ante Toluca.