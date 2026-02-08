Ni siquiera imaginas quién es realmente el jugador más caro de Rayados de Monterrey

Se fue de la Liga BBVA MX. En los últimos días se produjo la salida de Germán Berterame, quien llegó al Inter Miami y logró algo muy bueno . De esta manera el futbolista más caro de Rayados de Monterrey ya no es el nacido en Argentina, sino que aparece un nuevo nombre, del cual muchos ni se imaginan que se trata de él.

A pesar de que Tecatito Corona marcó un gol digno del Puskás en “La Pandilla” , lo cierto es que el jugador más caro de Rayados de Monterrey es nada menos que Anthony Martial. Muchos pensarían que, con 30 años, esto era imposible, pero su edad no le impide ser el futbolista más valioso que tiene la plantilla regiomontana, al menos según los sitios especializados.

|Instagram @rayados

Este es el precio de mercado de Anthony Martial en Rayados de Monterrey que tanto sorprende

De acuerdo al sitio Transfermarkt, el cual se especializa en las finanzas dentro del mundo del futbol, el precio de mercado de Anthony Martial es de 6 millones de euros, razón por la cual es el futbolista más caro de los Rayados de Monterrey tras la salida de Berterame. Cabe destacar que en el pasado supo valer hasta 65 millones de la moneda europea.

El delantero francés con pasado en el Manchester United lidera el podio que completan Sergio Canales y Víctor Guzmán. Únicamente este último es de nacionalidad mexicana dentro de los 5 futbolistas con valor de mercado más elevados que forman parte del club regiomontano.

Anthony Martial asegura que será protagonista con Rayados|@Rayados / X

El top 10 de jugadores más caros de Rayados de Monterrey