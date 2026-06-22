Dónde y en qué estadio se juega el partido Argentina vs Austria en el Mundial 2026
La Selección de Argentina hace su segunda presentación en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a Austria, con la intención de asegurar su clasificación
El Grupo J pondrá en acción las actividades del día de hoy con un duelo que apunta a llevarse todos los reflectores: Argentina y Austria se enfrentan por la fecha 2 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Dallas. Ambas selecciones se verán las caras con el objetivo directo de asegurar el liderazgo y la clasificación matemática a la siguiente ronda.
El escenario seleccionado para albergar este trascendental partido es el Dallas Stadium, situado en la localidad de Arlington, dentro del estado de Texas. Cuenta con una estructura techada retráctil y dispone de una capacidad oficial habilitada para albergar a más de 80.000 espectadores en sus gradas. Además, es reconocido a nivel global por su gigantesca pantalla de video colgante de alta definición que domina el centro del campo de juego.
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Argentina vs Austria, un duelo por el liderazgo del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
El conjunto conducido por Lionel Scaloni llega entonado tras una sólida victoria por tres a cero frente a Argelia en el debut con un hat-trick histórico de Lionel Messi. Por su parte, el cuadro europeo comandado por Ralf Rangnick también suma tres unidades luego de vencer en su primera presentación oficial a Jordania por tres tantos contra uno. Con ambas selecciones victoriosas en sus respectivos debut, ahora en lo que será su segundo compromiso, se van a dirimir el liderazgo absoluto del grupo y la posterior clasificación a los 16vos de final de la justa mundialista.
La selección capitaneada por Lionel Messi, tendría solo un cambio respecto al debut frente a Argelia, quien ingresaría al once titular es Nahuel Molina por Gonzalo Montiel en el lateral derecho. Lionel Scaloni no haría más cambios para este duelo, pensando en asegurar el pase a 16vos y luego si rotar en la última fecha frente a Jordania. Mientras tanto, Austria contará desde el inicio con su figura Marcel Sabitzer, que alcanzará su partido número 100 con su país y se convertirá en el cuarto jugador con más partidos en la historia de la selección.