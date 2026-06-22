Dónde y en qué estadio se juega el partido Argentina vs Austria en el Mundial 2026

El Grupo J pondrá en acción las actividades del día de hoy con un duelo que apunta a llevarse todos los reflectores: Argentina y Austria se enfrentan por la fecha 2 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Dallas. Ambas selecciones se verán las caras con el objetivo directo de asegurar el liderazgo y la clasificación matemática a la siguiente ronda.

Un importante jugador de la Selección Argentina se iría para el Real Madrid |X: COnmebol

El escenario seleccionado para albergar este trascendental partido es el Dallas Stadium, situado en la localidad de Arlington, dentro del estado de Texas. Cuenta con una estructura techada retráctil y dispone de una capacidad oficial habilitada para albergar a más de 80.000 espectadores en sus gradas. Además, es reconocido a nivel global por su gigantesca pantalla de video colgante de alta definición que domina el centro del campo de juego.

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El conjunto conducido por Lionel Scaloni llega entonado tras una sólida victoria por tres a cero frente a Argelia en el debut con un hat-trick histórico de Lionel Messi. Por su parte, el cuadro europeo comandado por Ralf Rangnick también suma tres unidades luego de vencer en su primera presentación oficial a Jordania por tres tantos contra uno. Con ambas selecciones victoriosas en sus respectivos debut, ahora en lo que será su segundo compromiso, se van a dirimir el liderazgo absoluto del grupo y la posterior clasificación a los 16vos de final de la justa mundialista.

La selección capitaneada por Lionel Messi, tendría solo un cambio respecto al debut frente a Argelia, quien ingresaría al once titular es Nahuel Molina por Gonzalo Montiel en el lateral derecho. Lionel Scaloni no haría más cambios para este duelo, pensando en asegurar el pase a 16vos y luego si rotar en la última fecha frente a Jordania. Mientras tanto, Austria contará desde el inicio con su figura Marcel Sabitzer, que alcanzará su partido número 100 con su país y se convertirá en el cuarto jugador con más partidos en la historia de la selección.