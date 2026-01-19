ÚLTIMA HORA: Buffalo pone fin a la era Sean McDermott

Sorpresivamente este día el equipo de los Buffalo Bills anunciaron la destitución de su head coach, Sean McDermott, poniendo fin a una era marcada por victorias constantes pero sin alcanzar la cima de jugar un Super Bowl. La decisión llega apenas dos días después de la dura derrota 33-30 en tiempo extra frente a los Denver Broncos, un resultado que selló otra campaña de frustración en playoffs para el conjunto de Josh Allen.

McDermott se convierte en el tercer coach con amplia trayectoria despedido en las últimas dos semanas, uniéndose a John Harbaugh (Ravens) y Mike Tomlin (Steelers), quienes también dejaron sus cargos tras el cierre de la temporada 2025. La noticia sacudió al entorno de la NFL, pues el estratega parecía tener asegurada su continuidad gracias a la estabilidad que había dado a la franquicia neoyorquina.

¿Cuáles fueron los números de Sean McDermott, con Buffalo?

Durante su gestión, McDermott acumuló 98 victorias y 50 derrotas en temporada regular, además de un récord de 8-8 en postemporada. Es el segundo entrenador con más triunfos en la historia del equipo, solo detrás del miembro del Salón de la Fama, Marv Levy. Más allá de las estadísticas, el coach transformó a unos Bills sumidos en la desesperación en 2017, devolviéndolos a los playoffs en su primera campaña y estableciendo una cultura competitiva que se reflejó en el vestuario.

¿Cuál fue el factor decisivo para la salida de McDermott?

Sin embargo, la falta de un Super Bowl terminó siendo el factor decisivo. A pesar de contar con un quarterback de calibre MVP como Josh Allen y una plantilla sólida, Buffalo nunca logró dar el salto definitivo. De hecho, se convirtió en el primer equipo en la historia en ganar un partido de playoffs durante seis temporadas consecutivas sin alcanzar el trofeo Vince Lombardi.

La salida del coach marca el inicio de una nueva etapa para los Bills, quienes deberán encontrar al líder capaz de transformar la constancia en gloria y finalmente llevarlos al ansiado Super Bowl.

