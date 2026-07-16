7 cábalas que usan en Argentina para ser campeones del mundo y que en México ni siquiera conocemos

Argentina volvió a estacionarse en una Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de haber obtenido el título en Qatar 2022. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a España en la definición por el trofeo este próximo domingo 19 de julio. En este contexto, la afición argentina comenzó a hacer virales sus cábalas para ayudar a su selección a ganar el título de campeón mundial.

Existen una gran cantidad de cábalas, pero en Azteca Deportes recopilamos las más utilizadas por los argentinos y que no suelen ser comunes entre la afición mexicana. En total son 7. ¿Eres capaz de reconocer alguna?

Las 7 cábalas que usan en Argentina y son poco conocidas en México

1. Congelar a las figuras del rival

Una de las cábalas más populares consiste en escribir el nombre del jugador más peligroso del equipo contrario en un papel y colocarlo dentro del congelador. También se utilizan estampas, fotografías o figuritas.

La intención simbólica es “congelar” su rendimiento para evitar que marque goles o sea determinante. Antes de la semifinal contra Inglaterra, algunos hinchas colocaron los nombres de Harry Kane, Jude Bellingham y Jordan Pickford en el freezer.

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2. Ver todos los partidos en el mismo lugar

Cuando Argentina gana, muchos aficionados mantienen exactamente la misma ubicación para el siguiente encuentro. Esto incluye sentarse en la misma silla, ocupar el mismo lado del sillón o mirar el partido en la casa de la misma persona.

Cambiar de posición durante el Mundial puede ser interpretado como una manera de romper la buena suerte.

3. Usar la misma camiseta sin lavarla

Otra tradición extendida es utilizar la misma camiseta, gorra o prenda con la que se consiguió una victoria anterior. En algunos casos, los hinchas evitan lavarla durante toda la competencia.

La regla es sencilla: si Argentina ganó con esa indumentaria, debe repetirse hasta que termine el torneo. También se utilizan camisetas históricas, especialmente la que recuerda al equipo campeón de México 1986.

4. Reunirse con las mismas personas

Reunirse con las mismas personas es una cábala argentina

Los argentinos también suelen mantener intacto el grupo con el que observaron una victoria. Si familiares o amigos estuvieron presentes en un triunfo, deben volver a juntarse para el siguiente compromiso.

La cábala puede incluir respetar la distribución de los invitados, utilizar los mismos sombreros o evitar incorporar a una persona nueva durante las eliminatorias.

5. Comer exactamente la misma comida

Repetir el menú previo al encuentro es otra de las costumbres más frecuentes. Puede tratarse de empanadas, pizza, milanesas, asado o cualquier alimento que se haya consumido durante una victoria.

La Selección Argentina también mantiene el asado como una tradición dentro de las concentraciones. Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el plantel conservó esta ceremonia incluso pese a una fuerte tormenta antes de su debut.

6. Ponerse la ropa al revés

Algunos hinchas argentinos utilizan una camiseta, una media o alguna otra prenda al revés durante los partidos de la Selección. La práctica fue documentada durante el Mundial de Qatar 2022 como uno de los rituales elegidos para atraer la buena suerte antes de la final contra Francia.

7. Colocar estampitas o imágenes de referentes argentinos

Otra cábala consiste en mirar los partidos acompañados por una estampita religiosa o una imagen de una figura vinculada con Argentina. Entre las más utilizadas aparecen San Expedito, el papa Francisco y Diego Armando Maradona, a quienes los aficionados recurren como símbolos de protección o fortuna.