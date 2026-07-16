Iker Casillas continúa con las cábalas para el España vs Argentina: lo nuevo que dijo

Iker Casillas ya palpita el cruce que tendrán España y Argentina en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El seleccionado europeo clasificó a dicha instancia tras derrotar categóricamente 2-0 a Francia en Semifinales, mientras que el cuadro sudamericano hizo lo propio ganando 2-1 ante Inglaterra. Ahora, el legendario exportero español volvió a hablar sobre la final mundialista.

En su cuenta oficial de X, la leyenda del Real Madrid realizó una publicación sobre el escudo de la camiseta de la Selección de España. En el mismo se puede observar como una segunda estrella se está bordando, dando a entender que el cuadro ibérico está cada vez más cerca de su segundo título mundial. Además, añadió un texto en la imagen que se lee: “¿Y por qué no?”.

Y por qué no? pic.twitter.com/IB9wTlcGYD — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 16, 2026

Cabe destacar que esta no fue la única vez que Casillas se pronuncia previo a la Final que jugará España en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey. El analista de TV Azteca Deportes también estuvo muy atento al partido entre Argentina e Inglaterra, el cual definió al próximo rival de La Roja en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Casillas reaccionó al partido entre Argentina e Inglaterra

Durante el juego entre argentinos e ingleses, el exportero apuntó en contra del planteo del entrenador Thomas Tuchel luego del gol de Anthony Gordon que le daba la clasificación a Inglaterra: "Mete el gol y se va atrás. Planteamiento cobarde. No han salido del área y han permitido a Argentina llegar más. Sucede lo lógico".

Luego, tras el pitazo final, Casillas afirmó que el equipo de ‘Los Tres Leones’ "ha perdido el partido ella sola con su planteamiento" y que "ha dejado hacer en todo momento" a la ‘Albiceleste’ "durante 30 minutos". “No puede ser. Final España contra Argentina. Será increíble", sentenció el campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 mete el gol y se va atrás. Planteamiento cobarde. No han salido del área y han permitido a 🇦🇷 llegar más. Sucede lo lógico. — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2026

Casillas palpita el cruce contra Argentina

Tras conocerse que la ‘Albiceleste’ será el rival de España en la gran final de la Copa del Mundo, Iker mostró su confianza de cara al partido del domingo 19 de julio: "No vais a bordar la cuarta estrella", afirmó. Y luego añadió: "No habrá una cuarta estrella. ¡Vamos a por la segunda! ¡Vamos España!".

El choque se llevará a cabo en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey el próximo domingo 19 de julio a las 13:00 horas tiempo central de México. El día previo, el sábado 18 de julio, Francia e Inglaterra definirán el partido por el tercer puesto, a las 15:00 horas del tiempo centro de México.