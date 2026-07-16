España vs Argentina: dónde y en qué estadio se jugará la final del Mundial 2026

España y Argentina se preparan para disputar la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un partido que será único en la historia del torneo. Nunca antes estas dos selecciones se habían visto en la pelea definitiva por el título, por lo que será un choque sin precedentes. El mismo se llevará a cabo en suelo estadounidense, uno de los tres países anfitriones junto con México y Canadá.

El cuadro europeo dirigido por Luis de la Fuente llega a esta definición tras haber derrotado por 2-0 a Francia en instancias de Semifinales con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. Por su parte, los sudamericanos comandados por Lionel Scaloni remontaron a Inglaterra y vencieron por 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Dónde se jugará la Final España vs Argentina

La Final entre España y Argentina se disputará en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos. Aunque la sede está asociada a la zona metropolitana de Nueva York, el inmueble se encuentra físicamente en el estado de Nueva Jersey.

España y Argentina jugarán en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey|Crédito: @MetLifeStadium / X

La FIFA eligió esta sede para albergar el encuentro más importante de la competencia. Será el último de los 104 partidos programados durante el Mundial organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

El partido se llevará a cabo el domingo 19 de julio, fecha en la que se conocerá al sucesor de Argentina como campeón del mundo o si los sudamericanos lograrán el bicampeonato. El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

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En qué estadio se jugará la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

España y Argentina se enfrentarán en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, nombre oficial utilizado por la FIFA durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El recinto es conocido fuera de la competencia como MetLife Stadium, pero los nombres comerciales no se utilizan en la denominación oficial de las sedes mundialistas. Por ese motivo, durante el torneo aparece identificado como Estadio Nueva York Nueva Jersey.

The countdown ⏳ is on! This Sunday the world's biggest sporting event takes place on the world's biggest stage.



Our stage. 🏟️



We are ready to show the world what we do best! 💪 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/miBLaFNiWI — MetLife Stadium (@MetLifeStadium) July 13, 2026

El inmueble cuenta con una capacidad aproximada para 82 mil 500 espectadores y habitualmente recibe los partidos como local de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. También ha sido escenario de encuentros internacionales de futbol y grandes eventos deportivos.

La FIFA confirmó esta sede como escenario de la final desde la presentación del calendario oficial de la competencia. Además del partido por el título, el estadio recibió otros siete encuentros durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

A qué hora se jugará España vs Argentina

La final comenzará a las 13:00 horas del centro de México. Estos son los horarios del encuentro en diferentes zonas del país:



11:00 horas: Baja California.

12:00 horas: Sonora, Sinaloa y Baja California Sur.

13:00 horas: Ciudad de México y centro del país.

14:00 horas: Quintana Roo.

En Argentina, el compromiso comenzará a las 16:00 horas, mientras que en España será a las 21:00 horas.

Antes del encuentro se realizará la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La FIFA informó que el espectáculo previo está programado para comenzar a las 13:30 horas locales, alrededor de 90 minutos antes del inicio de la final.