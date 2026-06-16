El DT que humilló a Argentina y hoy asumirá en Túnez para dirigir el equipo en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya dejó una de las primeras decisiones fuertes del torneo. Túnez cambió de entrenador después de sufrir una goleada que generó preocupación puertas adentro. Y el elegido como reemplazo es el DT que humilló a Argentina años atrás. Ahora tiene una misión urgente en plena fase de grupos.

Túnez decidió avanzar rápido tras la caída 5-1 frente a Suecia en el debut. Cerca de la mitad del día se confirmó la llegada de Hervé Renard como nuevo entrenador del seleccionado africano. El francés reemplazará a Sabri Lamouchi y asumirá de inmediato para intentar cambiar el rumbo del equipo en el Mundial 2026.

Túnez ya tiene nuevo DT tras cese de Sabri Lamouchi, enfrentarán próximamente a Japón en el Estadio Monterrey|Instagram @Federation Tunisienne de Football

Hervé Renard y el día que humilló a Argentina en Qatar 2022

El pico máximo del técnico francés se dio en Qatar 2022 cuando su Arabia Saudita le ganó 2-1 a Argentina en la primera jornada. Aquel 22 de noviembre de 2022 en el Estadio Lusail, Lionel Messi abrió el marcador de penal, pero el equipo de Medio Oriente marcó la sorpresa con goles de Al-Shehri y Salem Muhamed Al-Dawsari.

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La explicación de Túnez sobre el cambio de entrenador

La salida de Lamouchi se debe a la derrota frente a Suecia, pero también a que Túnez también había perdido 5-0 contra Bélgica en un amistoso previo al torneo. Renard tendrá poco tiempo para trabajar antes de su estreno. Pues enfrentará a Japón en Monterrey y luego cerrará la fase de grupos contra Países Bajos.

|Reuters

Hervé Renard llega a Túnez en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™

La federación tunecina informó que Renard mantendrá las mismas condiciones económicas que tenía Lamouchi. El acuerdo inicial será hasta el final de la participación del equipo en el torneo. Después comenzarán nuevas conversaciones para analizar una posible continuidad a largo plazo dependiendo de los resultados obtenidos.

Esta será la tercera experiencia mundialista de Renard como entrenador principal. Antes dirigió a Marruecos en Rusia 2018 y a Arabia Saudita en Qatar 2022. A sus 57 años volverá con otro desafío complejo y bajo presión desde el primer partido. Ya supo ganarle a Argentina, ahora tiene otra misión imposible.