Dónde y en qué estadio se juega el partido Cabo Verde vs Arabia Saudita del Mundial 2026

Cabo Verde y Arabia Saudita terminan su participación en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para definir los lugares del Grupo H. El partido está programado para disputarse este viernes 26 de junio en Estados Unidos, uno de los países anfitriones de la presente justa mundialista. El partido está programado para jugarse en el Estadio Houston.

La sede forma parte del calendario de la justa mundialista y recibirá 7 partidos en total, siendo la tercera jornada de la Fase de Grupos uno de los últimos partidos en los que la ciudad estadounidense será uno de los escenarios para consagrar la presente edición.

Cabo Verde arrancó como una de las sorpresas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Estadio Houston, sede de Cabo Verde vs Arabia Saudita

El Estadio Houston está ubicado en Houston, una de las ciudades sede de Texas en el torneo. El recinto cuenta con un aforo de 72,000 espectadores y es conocido por ser la sede oficial del equipo Houston Texans de la NFL, siendo el estadio más importante de la ciudad.

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A qué hora se juega el Cabo Verde vs Arabia Saudita

El partido Cabo Verde vs Arabia Saudita está pactado para disputarse a las 18:00 horas (Hora Centro de México). Es decir, que el partido será en el mismo horario que el España vs Uruguay, encuentro del Grupo H que definirá qué equipos estarán clasificados para la siguiente ronda.

|Credito: @nrgpark / X

Cabo Verde se encuentra en la tercera posición con 2 puntos y Arabia Saudita en la última posición con un punto, mientras que Uruguay se ubica en la segunda posición al sumar 2 puntos y contar con un gol más a favor que el equipo de Cabo Verde. Por último, España lidera el grupo con 4 puntos obtenidos.

Cabo Verde vs Arabia Saudita: el partido que podría definir al siguiente rival de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tiene su boleto a los dieciseisavos de final tras ganar sus tres partidos dentro de la Fase de Grupos, por lo que el equipo de Javier Aguirre se encuentra a la espera de conocer a su rival para la siguiente ronda, siendo el resultado del Cabo Verde vs Arabia importante para México.

Cabo Verde podría ser el siguiente rival de México si logran empatar ante Arabia Saudita y quedan entre uno de los 8 mejores terceros lugares. Por su parte, Arabia Saudita podría ser el nuevo rival de México si vence a Cabo Verde y termina por colarse en dicha lista.

La Selección Mexicana se encuentra a la espera del rival para los dieciseisavos de final|X: Selección Mexicana

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