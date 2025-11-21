Equipos MLS quieren a Cade Cowell si Chivas lo deja ir

El futuro de Cade Cowell en el fútbol mexicano está más incierto que nunca. El atacante mexicoamericano, hoy borrado en Chivas, vive un momento complicado que lo acerca de regreso a la MLS, donde varios equipos han mostrado interés en su fichaje. Con el torneo entrando a la fase decisiva, en Verde Valle ya se habla de una inminente “limpia”, y la salida del delantero de 22 años aparece entre las prioridades.

Cowell llegó al Rebaño procedente de San Jose Earthquakes con la promesa de convertirse en un referente ofensivo, pero la realidad ha sido distinta. Desde la llegada de Gabriel Milito, sus minutos se desplomaron, su nivel cayó y en las últimas jornadas del Apertura 2025 ni siquiera fue convocado. El mensaje es claro: no entra en planes.

Equipos de la MLS que buscan el fichaje de Cade Cowell

La situación ha abierto la puerta para que varios clubes de la MLS levanten la mano. Hasta ahora, tres equipos han preguntado formalmente por las condiciones para cerrar su contratación: New York Red Bulls, Charlotte FC y Colorado Rapids.

De todos, New York Red Bulls aparece como la opción más atractiva para el atacante. No solo representa una mejora de calidad de vida para su familia, sino que también le ofrece una ventana hacia Europa gracias al vínculo del club con la liga austriaca.

Charlotte FC también presiona fuerte, consciente del valor del jugador, tasado entre 5 y 7 millones de dólares.

Colorado Rapids, por su parte, ve en Cowell una pieza interesante para revitalizar su ataque.

A esto se suma un detalle clave: San Jose Earthquakes mantiene una cláusula de recompra, algo que facilita su regreso al club donde inició su carrera.

Por qué Cade Cowell quiere salir de Chivas

La decisión no es solo del club: Cowell también quiere irse. Su baja de minutos lo ha afectado física y mentalmente, y además ha perdido protagonismo en la Selección de Estados Unidos, donde había sido un habitual para Mauricio Pochettino.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el joven delantero sabe que necesita volver a competir cada semana y reencontrarse con ese nivel explosivo que alguna vez mostró.

En Chivas está borrado. En la MLS, en cambio, lo esperan para devolverle confianza, ritmo… y un lugar en el mapa rumbo a la Copa del Mundo.